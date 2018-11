Ataque en vía a Laredo no iba contra mando

Monterrey, México (Agencia Reforma).-La agresión de criminales en contra de los escoltas de Jorge Fernando Garza, Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, que se registró el martes en Sabinas Hidalgo, fue un hecho circunstancial, consideró Aldo Fasci.



El titular de la Secretaría de Seguridad expuso que los responsables no iban por el mando.



"Fue una situación circunstancial", expuso Fasci, "no fue contra él (Garza)".



"Pero no importa si sea circunstancial, si sea por venganza, si sea por amedrentar, las policías están siendo atacadas y tienen que responder", manifestó.



"Las policías están siendo recibidas a balazos, es una realidad, tiene dos meses esta situación, tenemos que pararla lo más pronto posible".



El ataque que desencadenó en un enfrentamiento se registró a las 11:20 horas, en el parador El Rancho de la Autopista a Laredo.



Una mujer que se quedó atrapada junto con su pareja en medio del fuego cruzado fue herida por el rozón de una bala.