Barrales arremete contra Sheinbaum sobre colegio Rébsamen

Ciudad de México.- Alejandra Barrales, candidata de Por la CDMX al Frente, se lanzó contra la morenista Claudia Sheinbaum, por la muerte de 19 menores en el Colegio Rébsamen durante el 19S.

Luego de caminar entre los asistentes por 15 minutos, bajo el sol, acompañada por Yuawi López -el niño huichol que cantó el tema de Movimiento Naranja-, llegó al Monumento a la Revolución.

Durante el arranque de su campaña por la Jefatura de Gobierno, ondearon cientos de banderas amarillas del PRD, decenas anaranjadas de Movimiento Ciudadano y escasas del PAN.

Ahí la candidata prometió justicia a los padres de los niños fallecidos, pese a que la investigación está en curso y sin detallar.

Saber que hoy la responsable del impacto de esta tragedia pretenda ser Jefa de Gobierno, ¡qué poca vergüenza! No lo vamos a permitir, vamos a hacerles justicia. No me importa que me acusen de lo que quieran con este tema, dijo.

Pese a que existen denuncias penales contra presuntos responsables por omisión, funcionarios perredistas de administraciones pasadas, Barrales señaló a Sheinbaum, ex delegada en Tlalpan, como la principal responsable del colapso del inmueble.

Al cuestionarle las acciones para acelerar el proceso por el Rébsamen y garantizar justicia, la frentista no detalló plan.

