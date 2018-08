7 mil millones se han asignado problema de basura en Acapulco

Chilpancingo.- El Gobierno del Estado de Guerrero ha transferido en lo que va de la administración del Lic. Héctor Astudillo, más de 7 mil millones de pesos al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, lo que equivale a recibir aproximadamente 200 millones de pesos de manera mensual.

Adicionalmente y con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población acapulqueña, ha invertido en materia de obra pública, un monto aproximado de 2,500 millones de pesos lo que significa un ejercicio de recursos por el orden de los 70.0 millones de pesos mensuales destinados para ese importante municipio.

En consecuencia, la actual administración municipal encabezada por el Lic. Evodio Velázquez Aguirre ha recibido por transferencias, inversiones y apoyos por poco más de 9,500 millones de pesos.

Por otra parte, el ayuntamiento no ha pagado contribuciones estatales por el orden de 53.0 millones de pesos, no obstante que existe la facultad legal de retener esos adeudos de sus participaciones, esto no se le ha aplicado para evitar afectaciones mayores a sus participaciones, de por sí ya disminuidas por el cumplimiento de obligaciones institucionales.

El Gobierno del Estado de Guerrero expresa su rotundo rechazo a los señalamientos que pretenden responsabilizarlo de omisiones y acciones que lamentablemente hacen que el municipio de Acapulco atraviese por problemas que están a la vista de todos los ciudadanos, a saber:

Acumulación de basura en calles y áreas públicas, adeudos por el orden de 400.0 millones de pesos a la comisión federal de electricidad por concepto de consumo de energía eléctrica para el bombeo de agua potable de Capama hoy Coagua; falta de alumbrado público y peor aún el no pago a trabajadores del municipio; adeudos al ISSSPEG por 431.0 millones de pesos que han sido retenidos a los trabajadores y no han sido pagados.

Recientemente se le ha apoyado a la administración del Lic. Evodio Velázquez Aguirre con 13.0 millones de pesos para Capama-Coagua, para atender adeudos a los trabajadores del organismo operador para el suministro de agua a los acapulqueños.