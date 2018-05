"Mi pequeñita estaba morada, con los labios casi negros, con llagas en su piel"

Ciudad de México.- Por medio de videos que se han viralizado en las redes sociales, dos hombres sale con gran dolor del hospital del IMSS La Raza, expresaron que un familiar tenía varios días internada en el lugar esperando que se le realizara un cesárea la cual fue negada, y por ende la bebé murió en su vientre.

Edgar y Mitzy son los papás de la pequeña que murió dentro del vientre de su madre, EL DEBATE se comunicó y expresaron por el gran dolor que están pasando.

Edgar comentó que el sábado 28 de abril a las 09:00 de la noche ingresaron a su esposa en el hospital del IMSS La Raza ya que presentaba contracciones, al llegar a dicho lugar la revisaron y le dijeron que no era de prioridad y decidieron subirla a piso para tenerla en observación, las horas pasaron hasta que llegó el día domingo, parecía que todo iba bien, igual el lunes, pero al llegar la noche del martes a Mitzy se le reventó la fuente, ella avisó a gritos lo que pasaba pero no le hicieron caso.

Mitzy le habló a Edgar por teléfono para decirle lo que había pasado, él se fue a la clínica y pidió hablar con algún doctor para explicarle lo que había pasado pero no lo dejaron pasar por ser un paciente estable y no era hora de visita, a demás lo sacaron de las instalaciones y tuvo que dormir a fuera del hospital.

Mitzy se levantó y fue a buscar algún enfermero o enfermera para que le ayudara y solamente le dijeron que era normal, que no pasaba nada que se fuera a acostar que en un momento la iban a revisar cosa que hicieron hasta el día miércoles.

Al momento de revisarla le dicen que todo esta bien, que iban a esperar a ver si ella abría más el canal de parto y le administran indotxina para que empiece a dilatar, se lo pusieron a la 9 de la mañana y le dijeron que si para las 3 de la tarde no le hacia efecto el medicamento le harían cesárea pero no se le realizó ni se programó.

De acuerdo con lo que nos contó Edgar, él fue hablar con los doctores y encargados del piso de donde estaba su esposa y le dijeron que no podían hacerle la cesárea ya que había un desabasto de sangre y no había fecha para cuando hubiera, ante esa situación, él pidió la alta voluntaria de su esposa la cual se le fue negada argumentando que ponía en riesgo la vida de Mitzy y la bebé.

Edgar vuelve a pedir que atiendan a su esposa, pero lo ignoran, no le dan el informe médico y solo le dicen que esta estable, ese día por la tarde le dicen que el quirófano esta lleno y que por eso no ha podido ser ingresada y revisan a Mitzy, le dicen que el bebé esta estable y ella menciona que la bebé se movía, Edgar queda un poco más tranquilo ya que confió en la palabra de los médicos.

Llega la hora de visita los doctores le dicen a Edgar que ahora si entraría a quirófano que le tomarían una muestra de sangre la cual perdieron y por ende no hicieron los estudios correspondientes, mientras que Mitzy sigue en la habitación perdiendo liquido amniótico, sus sabanas y bata estaban mojados, tenía horas asi y no se las habían cambiado y mucho menos la habían revisado.

De acuerdo con Edgar, el sigue insistiendo a que la atiendan y de forma grosera la revisan y escuchan la frecuencia cardiaca del bebé y le dicen que esta bien, su esposa pidió que que la programaran y la doctora Sanchez solamente contestó:

"no no no no, lo tuyo es parto normal, tu bebé aguanta, y si no te vamos a realizar la cesárea, si no tienes el parto normal es porque tu no quieres" y se va de la habitación.