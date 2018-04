Esto cuesta un bebé recién nacido en el mercado negro

México.- Así como se conoce la venta de piratería en el mercado negro, así existe también la compra y venta de bebés, el Internet es un lugar donde se puedo uno topar con anuncios donde promocionan a bebés por edades, la gran demanda existe en los recién nacidos, pero ¿cuánto cuestan?

Imagen ilustrativa Pixabay

Vender a un niño es ilegal, aunque existen países donde mujeres rentan su vientre para apoyar a una madre que no puede concebir, en estos casos existen acuerdos previos, clausulas o pagos de mantenimiento hasta que llega el día de entregarlo, jóvenes madres ante la falta de recursos o un embarazo no planeado dan a su hijos en adopción, pero llegar a robar a hijos a sus madres incluso sacárselos del vientre para venderlo son casos de los que México no está exento.

Imagen Pixabay

Un bebé recién nacido en el mercado negro tiene mucho más valor debido a que son ofrecidos a las parejas que desean adoptar niños y esta manera ilegal puede resultarles más rápida y efectiva, así lo señala el delegado estatal de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, Victor Arturo Gutiérrez, él hace mención que hay quienes pagan hasta dos millones de pesos por un bebé, otro mercado es el dedicado a la venta de órganos.

La vida de las mujeres embarazadas y más a punto de dar a luz son las que peligran para la gente que se dedica a vender ilegalmente, recientemente en el estado de Tamaulipas y Veracruz dos mujeres murieron tras haberles sacado del vientre a su bebé, en uno de los casos el bebé sobrevivió, aunque no se puede confirmar si los querían para venta este es sin duda un caso aterrador.

Tipos de anuncios existentes sobre la venta de bebés

El delegado en entrevista mencionó que las redes sociales es una manera rápida de conocer y enganchar a posibles víctimas, mujeres analfabetas o de escasos recursos son las más propensas a caer, se hacen sus amigos y les ofrecen artículos que necesitaran para su próxima etapa de madres, como lo señalan en el Sol de Córdoba.

Como consejo da a las mujeres tratar de no salir solas en esta etapa, conocer bien a quien las aborda en Internet o les hace preguntas extrañas, al gestación aparte de los riesgos normales de la etapa está el ser más vulnerable a ser una víctima más.