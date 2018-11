Confirman negligencia médica en IMSS por muerte de 14 bebés

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó negligencia médica en el caso de 14 bebés que fallecieron en el Hospital Regional 1, en Culiacán.

En agosto del 2015, EL DEBATE dio a conocer las historias de las madres que denunciaron que los recién nacidos habían sido infectados por una bacteria nosocomial, además de sufrir violaciones a los derechos humanos, negligencia médica y hasta violencia obstétrica.

A más de tres años de aquellas declaraciones y de un camino largo por el que han caminado estas madres y padres de familia, la CNDH confirmó que hubo negligencia médica e hizo recomendaciones al Seguro Social.

En la recomendación, dirigida a Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS, la Comisión instó al hospital a reparar de manera integral el daño ocasionado a los padres de los bebés fallecidos conforme a la Ley General de Víctimas.

Asimismo, en el documento se asienta que del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2015 se presentó una infección que ocasionó el deceso de 14 personas recién nacidas en el área de cuneros del Hospital Regional 1.

De acuerdo con los estudios de laboratorio, en cuatro de los bebés fallecidos se encontró la bacteria Klebisiella pneumonae, otro dio positivo a Escherichia colli y el deceso del resto fue asociado a este "brote de infección nosocomial" puesto que los pequeños compartieron lugar, tiempo en el periodo mencionado (el IMSS reportó que en ese tiempo 84 bebés estuvieron expuestos).

Por su parte, Teresa Guerra Ochoa, abogada del caso, informó en una entrevista para EL DEBATE que las recomendaciones de la CNDH son significativas para el caso y demuestran que las denuncias interpuestas por los padres tienen fundamento.

"Es sin precedentes que se haya podido confirmar que hubo una negligencia, que hubo una irresponsabilidad en el manejo de los bebés, con las vidas más frágiles y que hubo responsabilidades del Instituto por haber incurrido en omisiones en cuanto a la sanitización de las áreas y también por haber brindado una atención médica negligente", señaló.

Además, la abogada mencionó que si bien esto no les regresará la vida de sus hijos, es un parteaguas, ya que la CDNH también recomendó al IMSS Culiacán la profesionalización del personal que atiende el área de cuneros y ginecobstetricia.

"Estamos hablando que las mamás y papás del IMSS están generando un beneficio para la comunidad porque se va a hacer un monitoreo y se está hablando también de tener vigilancia sobre el control bacteriológico”, indicó Guerra Ochoa.

Por otro lado, la jurista destacó que la determinación de la CNDH posiblemente sirva para que más derechohabientes se atrevan a interponer denuncias y sepan que "sí se puede".

"Es satisfactorio cuando menos brindarles un resultado, que la lucha que ellos han dado está brindando resultados, nosotros estamos conmovidos con ellos, pero satisfechos de que estamos haciendo el trabajo por el rumbo correcto", destacó.

Guerra Ochoa también dijo que esta recomendación ayudará a que la PGR retome el caso luego de estar "descabezada", pues no tenía procurador.

"Nosotros vamos a presentar como copia certificada lo que la CNDH ha hecho y eso no debería dar vergüenza a la PGR, es el trabajo que ellos no se han animado a hacer, el trabajo que no se han animado a concluir", afirmó.

La abogada espera que se reactiven estos expedientes ya que la queja es institucional y no individualiza sanciones ni adjudica de manera individual las responsabilidades.

"Es sin precedentes, qué te puedo decir, 14 casos de bebés que se hayan documentado cuando hablaba aquí de dos, simple y sencillamente es confirmar que se actuó mal", dijo.

Finalmente, destacó que la CNDH evidenció violaciones a los derechos humanos a la salud, a la vida, al principio de interés superior de la niñez, así como al acceso de información en materia de salud, lo cual es atribuible a servidores públicos que intervinieron en la atención médica de las personas recién nacidas prematuras y a las autoridades encargadas de la vigilancia de las infecciones nosocomiales y las condiciones de sanidad del hospital.