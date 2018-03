Más de un millón de pesos se invertirá en el Bosque de Chapultepec

Ciudad de México- Se trata de un Plan Maestro que pretende en cinco años rescatar la tercera sección del emblemático lugar de la CDMX.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México presentó el plan maestro para rescatar la tercera sección de Chapultepec el cual mencionó no es algo improvisado sino que ha sido un trabajo de tiempo atrás.

El rescate de cabañas, caminos, senderos, un puente colgante, la restauración de la Presa de Dolores entre otras acciones serán parte de este plan diseñado en cinco ejes.

El jefe de gobierno destacó que cuando asumió el cargo no había tal plan, que no se contemplaba a este importante lugar de la Ciudad y recordó la inversión por arriba de los 500 millones de pesos que se invirtieron en el rescate de la segunda sección de este parque y para lo cual se tomaron decisiones políticas muy importantes ya que no fue en su momento un plan tan popular debido a la resistencia que hubo por cerrar algunas partes de Chapultepec en esa sección.

"Hoy el reto es mayor, que en los próximos 10 años se tendrá un bosque que no nos Imaginamos", destacó.

Añadió que no se puede permitir que Chapultepec quedé en el olvido y por ello es que los mil 500 millones de pesos serán el nuevo reto para esta misión.

"El próximo gobierno de la CDMX debe continuar con el compromiso con el parque de Chapultepec" destacó en su intervención.

Y hasta se dijo deseoso de que al término del proyecto pudiera reencontrarse en el mismo lugar con el proyecto terminado.

"Que nos volvamos a ver en 10 años aquí mismo" dijo.

Enaltecio que con este acuerdo se establece que existe un gran compromiso entre sociedad civil, el gobierno y academia. Además de que se firmó el acuerdo con el Fideicomiso del Bosque de Chapultepec presidido por Sharon Fastlicht Kurian. El cual tendrá un papel muy importante pues será el encargado de conseguir parte de los recursos a través de la iniciativa privada.

En el plan maestro de la tercera sección de Chapultepec se tienen consideradas sus 686 hectáreas, es una sección muy importante al ser considerado uno de los 5 bosques más importantes del mundo dijo el arquitecto encargado.

Se caracteriza por generar servicios ambientales en la parte hídrica y biológica y su biodiversidad.

Entre los ejes del plan maestro están la restauración y preservación ecológica, restauración hídrica, educación y recreación y movilidad por lo que desde el punto de vista ambiental es primordial.

En la presentación se explicó que en esta tercera sección existen, cañadas, las cuales están en mejor estado, las macetas y lomerios, de estos últimos el 40 por ciento están plantados con eucaliptos en mal estado y un 15 por ciento muerto, por lo que serán parte de este rescate.

Se enalteció que la Presa de Dolores se puede convertir en un lugar recreativo y paisajista. Otros puntos a restaurar serán el Parque cri cri, el Foro Alfonso Reyes, las cabañas y merenderos y se aumentara la seguridad, habrá nuevos senderos, nuevos cruces como parte de la movilidad donde destaca que se conectara la segunda sección con la tercera en peatonal y ciclovía. Habrá mejor acceso desde la Avenida Constituyentes y asi mismo se construirá un puente colgante para llegar a las Cañadas.

Habrá comunicación con transporte público para integrarlo con el metro Chapultepec y Observatorio.