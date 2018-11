Es mexicano, y el único buzo de aguas negras del mundo

México.-Hay una sola persona que puede sumergirse en las aguas negras del drenaje profundo. Un hombre que revisa alcantarillas, túneles, que repara tuberías o piezas de las más de 100 plantas de bombeo. Su nombre es Julio César Cu Cámara, el único buzo del drenaje profundo de Ciudad de México.

Este hombre lleva más de 35 años de sumergirse en esa agua espesa y negra adonde llegan todo tipo de desechos humanos, animales, hospitalarios e industriales. Y su oficio, único en el mundo, podría extinguirse pronto, cuando el cuasi sexagenario decida por fin jubilarse.

En 1983, Julio César ingresó en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que contaba con seis buzos industriales. Luego, unos de ellos se jubilaron y otros se cambiaron de área. ¿El motivo? El riesgo que esta labor supone: el simple contacto de la piel con las aguas negras puede provocar una infección letal.

Los nuevos buzos que se han integrado al equipo no se han animado aún a sumergirse en los hediondos torrentes, sea por miedo o por repugnancia. Otra razón es el bajo sueldo: por realizar esta profesión Julio César percibe 11,000 pesos por quincena.

Al drenaje profundo llegan aproximadamente 20,000 toneladas de basura al año y cerca de 800,000 toneladas de excremento diario, según reporta NewsWeek México.

De acuerdo con Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), “el drenaje profundo está muy saturado, trabaja a su máxima capacidad y se ve rebasado para los 22 millones de habitantes que hay en la zona metropolitana”.

Cuando Cu Cámara se sumerge en las aguas del drenaje capitalino hay una oscuridad total —ninguna lámpara funciona allá abajo—. La nata de suciedad es tan densa que no hay luz que la penetre; por esta razón trabaja a ciegas, tocando y retirando lo que hay a su paso.

En el drenaje profundo ha encontrado de todo: refrigeradores, estufas, sillones, colchones, televisiones; partes de automóviles (en una ocasión sacó la carrocería casi completa de un Volkswagen); cascajo, varillas, puertas; cientos de envases, latas y bolsas de plástico; animales muertos como caballos, vacas, perros, gatos, cerdos, también armas. Y cuerpos humanos.

Cuando encuentro un cuerpo siento tristeza, pero también alivio de que se lo voy a entregar a su familia. Siempre es deprimente encontrar niños, bebés, pero al menos sabemos que pueden enterrarlos, que la familia ya tiene el cuerpo, cuenta en entrevista con Newsweek en Español.

En los últimos tres años ha notado que el número de cuerpos o partes que encuentra en las profundidades ha aumentado: en los primeros años de buzo no halló ninguno, pero ahora cada vez hay más. Cómo reconoce un cuerpo si no lo puede ver, lo explica así: “Sientes un brazo, una pierna, la cabeza, vas reconociendo e imaginando la forma, no sé”.

Tratando de evocar esos momentos de azoro, agrega: “Mis compañeros dicen que los mismos muertos te piden ayuda, te llaman para que los rescates, es algo que no se puede entender, los tocas y sientes algo especial, diferente”.