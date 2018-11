Aumenta Tampico gasto en nómina

Tampico, México (Agencia Reforma) .-Aunque el Municipio de Tampico argumentó que el despido de personal obedeció a un proceso de reducción de gastos y que habían recibido una nómina sobrecargada y con aviadores, el presupuesto de egresos para en este rubro en el 2019 aumentó casi un 3 por ciento en comparación con el de 2018.



La Administración municipal priista pasada presupuestó 341 millones 960 mil pesos para el pago de servicios profesionales durante el 2018, mientras que el actual gobierno panista programó 352 millones 201 mil 324 pesos, lo que representó un aumento del 2.9 por ciento.



En sesión ordinaria de Cabildo, donde por mayoría se aprobó un presupuesto de egresos de un millón 127 mil 542 pesos, los ediles priistas acusaron que hay opacidad en el tema, ya que el secretario de Administración municipal, Marco Escamilla, se ha negado a proporcionarles información sobre el número de personal despedido y sobre nuevas contrataciones.



"Para tratar de entender un poquito más el incremento del pago de nómina del 2.99 por ciento, no se nos proporcionó información, no entiendo cómo a dos meses de que inició la administración el secretario de administrativo que no tiene un número concreto de personal", informó la regidora Isabel Goldaracena.



Dijo que también se les negó conocer la cifra de mandos medios superiores recién contratados, área es la que especulan se generó un incremento.



La síndico Flavia Magdalena Gutiérrez dijo que este aumento no representa el incremento de la inflación y aseguró que en la administración pasada no se publicó la nómina real.



"La nómina total sí es la que está reportada, en la administración pasada comisiones pasadas pagadas por fuera, tu perteneciste a la administración pasada, tú sabes que no es verdad, estaba la declarado como compensación", argumentó.



En entrevista con EL NORTE, el Secretario de Administración, Marco Antonio Escamilla, reconoció no contar con un número real del número de empleados en la nómina y de los aviadores que había anunciado el Alcalde.



"Como tal así, estamos en esa integración de información sería muy azaroso decir 'perenganito o fulanito' porque tenemos que clasificar bien el dato", apuntó.