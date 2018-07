Prevén semana calurosa para Tijuana

Tijuana, Baja California.- Hasta 33 grados centígrados se espera marque el termómetro durante la próxima semana en Tijuana, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Al respecto, José Rito Portugal Servín, director de Protección Civil Municipal, comentó que durante las próximas dos semanas se registrarán días muy cálidos, siendo el más caluroso el miércoles 25 de julio.

Recomendó a la población a extremar precauciones; evitar hacer ejercicio al aire libre, principalmente durante el mediodía; y mantenerse hidratados con agua natural o suero.

Asimismo recordó que es importante no quemar basura debido a que el aumento en la temperatura está ampliamente relacionado con el incremento en el número de incendios.

En caso de acudir a las playas, señaló Rito Portugal, es recomendable acercarse a los salvavidas y preguntar sobre las zonas que podrían ser de riesgo para los bañistas.

En cuanto a las presas, como la Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo, refirió que no son zonas de esparcimiento acuático debido a la peligrosidad que entrañan, motivo por el que no hay salvavidas en estos lugares. Por este motivo exhortó a la población a no visitarlas.