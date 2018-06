Miguel "Alacrán" Berchelt, campeón súper pluma defenderá su titulo

Mérida (México), 21 jun (EFE).- El mexicano Miguel "Alacrán" Berchelt, campeón súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que defenderá su título el sábado ante el argentino Jonathan Víctor Barros, aseguró hoy que los golpes más duros los recibió de la vida.

"La vida golpea duro, con ella no hay juegos, te hinca, te doblega, pero no me quejo porque esos golpes me han hecho mejor boxeador y mejor persona", dijo Berchelt en entrevista a Efe.