"No quiero que me entuben", mujer con cáncer renal

Cd. de México, México .-Firmar el formato de la voluntad anticipada no fue una decisión difícil.

"No quiero que me entuben", asegura Elisa Castillo Hernández, 63 años.

La mujer, con cáncer renal, recuerda que desde que le dijeron que no había remedio, ella tenía claro que quería pasar todo el tiempo que le restara con su familia.

"Yo lo viví con mis padres, es pura vida artificial y sufren más, yo no quiero eso para mí", comparte Castillo, vecina de la Delegación Coyoacán.

Cada tercer día, hasta su vivienda acude una cuadrilla del Medico en Tu Casa, programa de la Secretaría de Salud de la CDMX, para revisarla y verificar que se encuentre bien.

Hay días buenos y otros no tanto, comenta, pero están al tanto de lo que ella o sus familiares llegaran a necesitar.

"Ellos me dan valor, me dan fuerzas para seguir adelante", dice Elisa sobre los médicos. "Si no llegan a venir, como ahora en el terremoto (del 19 de septiembre), me hablaban por teléfono".

Lee también: Hallan método capaz de frenar el cáncer para siempre

REFORMA publicó ayer que más de 10 mil personas han firmado la voluntad anticipada desde 2008, cuando la CDMX inició con el programa.

Los cuidados que recibe Elisa van desde el monitoreo permanente de la presión arterial, de niveles de glucosa y de peso.

Foto Reforma

También recibe atención odontológica e incluso quimioterapia en cápsulas, que no son para revertirle el tumor.

De acuerdo con las doctoras, el objetivo es que no siga creciendo y que no le provoque mayor daño o dolor.

"En los cuidados paliativos en donde más hay que hacer.

"Hay que darle calidad de vida al paciente aminorando su dolor, aminorando la fatiga, todo lo que representa la enfermedad", explicó la doctora Ingrid Reyes.

Además de esta atención paliativa que recibe, a Elisa la visita una trabajadora social quien es la encargada se trabajar con ella y con la familia, incluso mediando los conflictos familiares en aras de que no perturben o preocupen a a la paciente.