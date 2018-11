Caravana migrante podría ser aceptada en Canadá

Tijuana (México).- El Arzobispo de Canadá, Leonardo Marin Saavedra, planteó hoy a la caravana de migrantes en la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, la posibilidad de ser aceptados en aquel país si se dan las condiciones que exige el Gobierno canadiense.

El sacerdote católico, de origen colombiano, dijo que para que los viajantes lleguen a Canadá se podría crear un puente aéreo México-Canadá, un traslado en barco hasta Vancouver o pedir permiso a Estados Unidos para pasar vía terrestre en autobuses, posibilidad ésta última que consideró complicada.

Un grupo de personas de San Francisco me llamó y me dijo usted es la persona indicada para que hable con el Gobierno de Canadá para ver si es posible que lleváramos a algunos migrantes de la caravana a Canadá y a mi me encantó la idea, contó a los centroamericanos en el albergue que se ubica en el deportivo Benito Juárez de esta ciudad.