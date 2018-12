Ocho de cada diez migrantes, víctimas del delito en México

México.- Son miles los pies hondureños que han armado su andar en territorio mexicano, migrantes en busca del sueño americano . Los ojos de Omar Lizárraga Morales los ha visto cruzar suelo sinaloense muy cerquita de las vías del tren.

Para el ganador del Premio 2018 de Investigación que otorga la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), los pasos de los expatriados han sido más constantes desde finales de octubre e inicios de noviembre con la llegada al estado de la primera caravana migrante: «En Honduras se incrementaron los desplazados forzados en los últimos cinco años. No solo se trata de una migración económica que busca empleo, sino que son expulsados de sus países, huyendo de la violencia», esta es la hipótesis que mantiene el investigador mazatleco que ha basado su trabajo en estudiar temas relacionados al turismo y a las migraciones.

Expulsados a su suerte

De acuerdo con el también presidente y fundador de la organización de apoyo al migrante Mazatlán Fraterno, detrás de cada uno de los hondureños, entre hombres, mujeres, niños y niñas que viajan en esas caravanas, hay una historia de hartazgo ante su situación, no solo económica, sino de seguridad. Han llegado al grado de poner su propia vida en riesgo y la de los suyos intentando cruzar tres fronteras para pisar suelo norteamericano, pero la salida de su país de origen no les garantiza que el peligro en el camino sea menor, explicó el activista.

19/octubre/2018. Alrededor de 3 mil migrantes centroamericanos ingresaron a México desde Guatemala al romper el cerco que se puso en la frontera sur.

Lo anterior quedó registrado en los resultados de una encuesta aplicada este año y en el 2017 en 400 cuestionarios por parte de la organización que representa: «En la encuesta se detectó que, de cada diez, ocho son víctimas de un delito en México, y los delitos que señalan son principalmente robo, extorsión, secuestros, violaciones y también tráfico de órganos. No se ha podido comprobar este último, hay nulos hallazgos sobre este crimen en la PGR, pero ellos cuentan que los secuestran, extraen sus órganos y los venden en el mercado negro», señala Lizárraga Morales.

"Visitantes no bienvenidos"

Desde su formación como investigador, Mazatlán ha sido el laboratorio para Omar Lizárraga. Ha investigado las migraciones que vienen del norte, de Estados Unidos, que se instalan por cortas o largas temporadas en el Pacífico mexicano. Según AP, se trata de migraciones placenteras, porque vienen y disfrutan de las bondades de la región en invierno, una migración bienvenida, por ser personas solventes, pero afirma que el otro lado de la película se cuenta con los migrantes provenientes de Centro y Sudamérica: «Vienen en condiciones diferentes, no son bienvenidos y sufren mucho en territorio mexicano. Es una contradicción en México que unos migrantes sí sean bienvenidos y otros no. Un concepto que he acuñado para explicar el fenómeno es la aporofobia: el rechazo u odio a las personas pobres».

5/noviembre/2018 Integrada en su mayoría por salvadoreños, la tercera caravana de migrantes llegó a Huixtla, Chiapas, después de caminar más de doce horas.

Como catedrático desde hace seis años también de la UAS, prepara la publicación de un libro sobre abusos y riesgos de la migración centroamericana a lo largo de la República mexicana bajo el concepto de que tanto en el país como a nivel mundial los extranjeros son bien recibidos mientras tengan recursos económicos.

11/noviembre/2018 Centroamericanos integrantes de las caravanas migrantes llegaron al sur de Sinaloa. Fueron apoyados con autobuses para cruzar todo el estado.

De país de tránsito a nación destino

Ante políticas migratorias cada vez más restrictivas en los Estados Unidos, en la última década México ha pasado de ser un país de tránsito a una nación destino, comparte el investigador: «Se pueden hacer estimaciones por ser migraciones irregulares. De cada diez migrantes, cinco son detenidos en la frontera sur, otros tres son detenidos en territorio mexicano, y solo dos de cada diez se estima que llegan a Estados Unidos. Muchos de los que logran llegar a Estados Unidos son deportados tiempo después».

A través de las encuestas aplicadas en su paso, Mazatlán Fraterno ha confirmado que un poco más del 10 por ciento de los migrantes ya no busca llegar a Estados Unidos, sino que quiere asentarse en un estado del territorio mexicano, principalmente en Baja California, a trabajar en maquilas: «Buscan estados fronterizos con la intención de insistir en una oportunidad de cruzar al país vecino, pero es interesante que México ya no solo es país de tránsito, sino que también ya se trata de un país de destino de migrantes internacionales», precisó Lizárraga Morales.

25/noviembre/2018 La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció el cierre, por más de doce horas, de los carriles de la garita de San Ysidro.

Una luz en el andar migrante

Sumados a los voluntarios que apoyan el movimiento migratorio están las propuestas de este nuevo Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que ha ofrecido visas de trabajo para los hondureños que atraviesan el país. En voz del profesor universitario, la idea es vista de manera positiva:

Es un mito que en Estados Unidos los migrantes quitan el empleo a los locales o que no pagan impuestos. Es una mentira. Hay estudios que demuestran lo contrario, asegura.

El académico sostiene que proyectos como el Tren Maya generarían miles de empleos, a sabiendas de que son las oportunidades laborales la mejor forma de controlar la migración, incluso en los países de origen.

25/noviembre/2018 Agentes fronterizos estadounidenses lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma a migrantes que intentaban cruzar el muro fronterizo en Tijuana.

¿Quién es Omar Lizárraga?

Nacido en Mazatlán en 1980, Omar Lizárraga estudió Turismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego obtuvo el grado de maestría en Estudios de Estados Unidos y Canadá en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas en la misma institución. En coautoría con el doctor Arturo Santamaría Gómez y la doctora Leticia Alvarado Fuentes escribió el libro Nací de aquí muy lejos, en el cual describe la dinámica de la inmigración estadounidense en Mazatlán, particularmente en el Centro Histórico. En el 2008 alcanzó el grado de doctor, siendo ganador del primer lugar a la mejor tesis, galardón otorgado por la Academia Mexicana de Investigación Turística; y en enero de este año recibió el Premio de Investigación que otorga la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), primer sinaloense en ganarlo.

Omar Lizárraga. Foto: El Debate

AMLO promete mejorar ayuda a migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este viernes que mejorará la atención a los migrantes centroamericanos estacionados en Tijuana, frontera con Estados Unidos, muchos de ellos bajo la intemperie y en condiciones de hacinamiento.

Vamos a buscar la forma de que estén mejor, de que no les falte alimentación, que no les falte atención médica, que tengan todo el apoyo, enfatizó.

El Gobierno mexicano ha sido presionado por el presidente Donald Trump para albergar a los aspirantes a refugio en Estados Unidos mientras se resuelve su petición.

Ocho de cada diez migrantes, víctimas del delito en México. Foto: El Debate

Por su parte, Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, declaró que «se pretende dar visas humanitarias, visas temporales, visas de trabajo, visas de cualquier cantidad de opciones que nos dé la ley para poder regularizar la situación jurídica de los migrantes».