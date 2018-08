Niño de 12 años ingresa a la UNAM

Ciudad de México.- Fan del equipo de fútbol de los Pumas, de vídeo juegos, literatura y de la ciencia, Carlos Antonio Santa María Díaz de 12 años de edad cursará la carrera de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Leer también: Piden a AMLO reforma universitaria

Con una gran sonrisa, vistiendo pans, playera y tennis, Carlos atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa en la Rectoría de esta institución. Política, ciencia y educación fueron los temas que respondió a su corta edad.

Foto: El Debate

Carlos se dijo fanático de la ciencia y de la literatura, interesado en la investigación y en el desarrollo de medicina que ayude a combatir enfermedades tan letales como el cáncer y el sida.

Leer también: Recibe alumno de la UAS el Premio Pfizer a la excelencia académica 2018

Siempre con una sonrisa dijo que no le gusta la palabra "genio" y admitió que debido a esta gran capacidad intelectual que posee en ocasiones se ha sentido relegado con niños de su edad, sin embargo habló del gran apoyo que sus padres Aracely Díaz y Gerardo Santa María siempre le han brindado.

Ellos ponen todo, es como en una obra, ponen el escenario y yo ya nada más salgo

Para Carlos, el mensaje que le manda a los niños y niñas en general es la búsqueda del conocimiento sobre todo utilizando las nuevas tecnologías como el Internet. "Una de mis responsabilidades sociales para con la UNAM es el proyecto de un grupo de niños cono yo, transmitir lo que yo se pero no como un profesor sino como un niño que sólo está haciendo lo que le gusta", comentó.

Recordó que este camino que ha comenzado en su desarrollo académico más acelerado que del resto comenzó en Guadalajara, en donde vivían antes, en dónde en sus clases de primaria comenzó a aburrirse por lo que sus padres lo inscribieron en el Centro de Atención al Talento.

Foto: El Debate

Sin embargo, las cosa no salieron bien en aquel sitio pues el ambiente era hostil. "Lo que si me dejó fue que ahí empezó la química", comentó. De ahí continuó con la primaria, viajó a España, regresó a México, donde cursó el cuarto año de primaria y a la par inicio el diplomado en la Facultad de Química (FQ), otro más en el Centro de Ciencias Genómicas (CCG) y en el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), todo en tres años, relató.

Después en el Instituto Nacional de Educación para Adultos logró obtener su primaria y secundaria haciendo sólo dos exámenes, platicó Carlos.

"Fue todo un rollo ver como conseguíamos la prepa. Primero vimos el sistema de exámenes de la Preparatoria Abierta pero no funcionó porque a pesar de que aprendía muchas cosas, mi promedio iba bajo". Ahí conoció más de las matemáticas y de la física, contó.

Finalmente llegó a una preparatoria del Tecnológico de Monterrey en línea. También presentó el examen en el Colegio de Bachilleres, en donde también le fue muy complicado poder obtener el permiso para hacerlo, dijo, de ahí que sus padres y él se dieran cuenta de las grandes trabas que tiene un estudiante de su edad lograr acceder a estas pruebas pese a tener las capacidades y conocimientos para resolverlos. Aprobados dichos requisitos logró postularse ese año para estudiar en la UNAM ya con toda la documentación necesaria. "Y ahora vino ya que voy a entrar a Física Biomédica el próximo lunes", dijo.

Foto: El Debate

En ese sentido, la primera investigación que quiere desarrollar será sobre la cura de enfermedades. "Dejar la base para que demás médicos, biólogos puedan resolver los problemas ideológicos que tenemos en la actualidad, no es lo mismo si logramos construir una célula que se mantenga por si misma, organelo por organelo, podemos resolver cualquier enfermedad por que si funciona perfectamente todo lo que hace una célula normal significa que sabemos todo lo necesario sobre ella para poder resolver enfermedades o regenerar tejidos y órganos", explicó por lo que si considera que el cáncer y el sida son las enfermedades más mortíferas pero no las únicas de ahí que quiera trabajar en una base para resolver cualquier enfermedad.

Siempre con muchas sonrisas, tranquilo y viendo en cada respuesta a sus padres, quienes no intervinieron para nada en sus respuestas, Carlos dijo que además de la ciencia también es fanático de los videojuegos y la literatura como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Además conoce de política pues a sus doce años, Carlos mando un mensaje a senadores y diputados de la próxima legislatura.

"Primero decirles que se ocupen del país de la misma manera que se ocupan de ellos ¿No? En su responsabilidad está el país más que en el presidente incluso, son los que dicen "a ver, que tal si votamos una ley de esto". Así mismo que piensen en México como en un todo y no nada más como un sueldo, un México lleno de personas que tienen aspiraciones y también otras personas que no tienen aspiraciones porque no tienen las oportunidades", señaló Carlos.

Foto: El Debate

En cuánto al cambio de poder Ejecutivo que se aproxima con la llegada de Andres Manuel López Obrador a la presidencia, Carlos piensa que deberá ser un presidente que intente apoyar a la UNAM para lograr que más niños como él tengas estas oportunidades.

"Primero decirle que no comenta los mismos errores de los ex presidentes, primero que nada, que no provoque revoluciones ni nada por el estilo y luego que atendiendo a niños como yo que apoye la creación aquí en la UNAM de un grupo de niños que cursen por así decirlo, las primeras materias; matemáticas, física, química y biología de las carreras porque yo que ya he pasado por todo esto puedo abrir el camino y ser más que un profesor, un tutor y compañeros para los demás niños como yo", dijo.

Respecto a todos los jóvenes que cada año quedan fuera de la máxima casa de estudios al no aprobar el examen de admisión, Carlos fue claro al decir que todo se trata de perseverancia, hacerlo una y otra vez hasta lograrlo. "Se trata de estudiar por todos los medios", dijo.

Sus padres lo acompañaron en esta conferencia de prensa.

Gerardo Santa María padre de Carlos e Ingeniero mecánico dijo que desde el tercer año de primaria se dio cuenta de esta diferencia en su hijo con respecto a los demás niños pues no se adaptaba a la escuela ni a los maestros.

Al referirse a que le significa que sea su hijo el primer niño que estudiará una carrera en la UNAM comentó que es un orgullo y una casualidad de la vida.

Su madre y yo nos conocimos en la alberca olímpica. Esta hecho en CU

Lo más importante para este padre dedicado al comercio, es que los padres dejen desarrollar a sus hijos en lo que a ellos les guste.

"Dejar que los hijos hagan lo que hacen bien, a veces nos aferramos a que aprendan o a que hagan cosas que son sus deficiencias en vez de fijarnos en sus fortalezas. Carlos no es un jugador de fútbol sería un error que yo lo pusiera a jugar fútbol" compartió.

Aracely Díaz, madre de Carlos comentó que al igual que todos los padres ha a aprendido a hacer incanzable e incondicional con él, así mismo que se siente orgullosa de su único hijo.

"Así sólo fuera que puede saltar, igual me sentiría orgullosa" expresó.

La madre de Carlos se dio cuenta a raíz de cuestionamientos que hacía el pequeño. "¿Qué es la vida? Cosas así que sí me dejaban fría", contó. Amor, paciencia y tiempo para escuchar a sus hijos es lo que Aracely le recomendó a todas las mamás. Dijo que en este próximo día de clases de su hijo en la carrera lo que le dirá será. "Yo siempre le digo, que te valla bien mi vida y comete el lonche, comete lo que te puse, comete la fruta", dijo sonriente.

Finalmente, Carlos considera que el actual sistema educativo ya está caduco. "Por la forma de enseñar, incluso los profesores empiezan a aburrirse de lo que enseñan" por lo que dijo que lo que se requiere es un cambio en la estrategia de enseñanza en la que los niños dejen de aprender con un pizarrón y un gis y que ellos mismos descubran y entiendan el por qué de la cosas, así como la demostración de las cosas.