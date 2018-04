Todo lo que hago es huir; ya cumplí mi condena: Caro Quintero

En una entrevista hecha por Anabel Hernández publicada este miércoles en el Huffington Post, Rafael Caro Quintero asegura que ya no es parte del tráfico de drogas.

Desde que fue liberado en 2013, El Príncipe se ha retractado de haberse declarado culpable de asesinar a Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA. Actualmente sólo admite haber traficado marihuana, pero asegura que esos días quedaron atrás.

A pesar de ello, en algunas narcomantas han escrito que él y El Chapo Guzmán son los jefes en el norte del país, lo cual es respaldado por funcionarios estadounidenses y mexicanos que acusan a Caro Quintero por dirigir el tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína a Estados Unidos.

"¡Quienquiera que lo diga miente! Es una mentira", afirma.

Rafael Caro Quintero, conocido como El Príncipe. Foto: Archivo EFE.

Respecto a un cargamento de cinco toneladas de cocaína que fue decomisado en Puerto Peñasco en 2015, el cual, según el gobierno mexicano él iba a enviar, señaló lo siguiente:

"Ya lo he dejado muy claro. No soy traficante de drogas. Nunca he movido heroína. Nunca he traficado con anfetaminas. No he traído un solo gramo de cocaína de Colombia, contrario a lo que dice la DEA. Lo que vendí fue marihuana en México, hace 33 años. Quien diga lo contrario, ¡repito que está mintiendo!".

De acuerdo con el reportaje del Huffington Post, en agosto del año pasado, Sajid Emilio Quintero Navidad, conocido como El Cadete, -primo de Caro Quintero, se entregó a las autoridades norteamericanas y el pasado 25 de enero se declaro culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero. Esto sugiere que Sajid llegó a un acuerdo con la fiscalía y que la captura de Rafael sigue siendo una prioridad para Estados Unidos.

"Si es Sajid quien me acusa, Sajid está mintiendo. ¡Y si dicen que soy uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, eso también es una mentira! ".

Foto: Archivo EFE.

Según relata Anabel Hernández, funcionarios de Estados Unidos y México sostienen que El Príncipe trafica cocaína desde Colombia y la cruza al territorio estadounidense a través de Sonora.

"La DEA respalda la información contenida en nuestra Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de 2017 y creemos que Rafael Caro-Quintero es un líder del Cártel de Sinaloa".

Ahora bien, el exjefe de operaciones de la DEA en México, Mike Vigil, señala que es "ridículo" afirmar que Caro Quintero ha tomado el liderazgo del Cártel de Sinaloa.

"Está metido en su caparazón", dice Vigil sobre Caro Quintero. "En estos momentos, no tenemos ninguna información de que realmente esté trabajando con nadie. Creo que sólo quiere evitar que lo arresten de nuevo, probablemente en las montañas de Sinaloa, donde sabe que es más difícil atraparlo ", agregó.

Foto: Archivo EFE.

Por su parte, El Príncipe pide a la DEA y al gobierno mexicano que sean más cautelosos en sus investigaciones.

Si pueden probar que es realmente cierto, me entregaré, pero no me entregaré para convertirme en informante".

Según interpreta Anabel Hernández, Caro Quintero considera que pasó casi tres décadas en prisión por un crimen que no cometió y, si bien traficó marihuana, no lo hizo con drogas "más duras". Además, desde que fue liberado no ha estado involucrado en el narcotráfico, de modo que, según él, "se ha hecho justicia más que ampliamente".

"Mire, lo que quiero es que la gente me deje en paz. Lo que me queda de vida, quiero vivirlo en paz... Todos nosotros, creo, merecemos una segunda oportunidad", aseguró.

El video de la entrevista fue publicado en el canal del Huffington Post en YouTube.