Reabren casino en Madero y lo abarrotan

Tamaulipas, México (Agencia Reforma) .-Al día siguiente de que el Congreso de Tamaulipas autorizó la apertura de casinos en la entidad, un establecimiento que fue clausurado en el 2016 abrió sus puertas en Ciudad Madero y funciona casi con lleno total.



EL NORTE informó el 21 de noviembre que ante críticas del PRI, pero sin debate, el Congreso de Tamaulipas de mayoría panista con 30 votos a favor y 4 en contra, en sesión de hoy aprobó el dictamen para permitir la instalación de casinos en los 43 municipios del Estado.



El diputado local panista, Joaquín Hernández Correa, dijo que tomó por sorpresa esta apertura, ya que estos espacios deben ser sometidos a una reinspección para operar.



Al día siguiente de que se dio aprobada la iniciativa aquí en el Congreso ya había un casino trabajando a todo lo que da en la zona de Ciudad Madero



"Todas las instancias deben hacer una reinspección, no solamente ingresos estamos hablando de Hacienda, de Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Desarrollo Urbano", sostuvo.



Destacó que los casinos deberán funcionar de acuerdo a los nuevos parámetros fijados por el Congreso.



"Estas máquinas están conectadas al sistema para revisar el ingreso para la evaluación de los impuestos, yo sé de aperturas en el sur, no tengo otra información en el estado", apuntó.



"No tengo idea de cuántos se abrirán el próximo año, obviamente representa una inversión importante y espero que se dé más en el norte y en el sur del Estado porque es la zona de mayor inversión", agregó.