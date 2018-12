Prevén reabrir 30 casinos en Tamaulipas

Cd. Victoria, México(Agencia Reforma) .-La Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas estimó que el próximo año se reabran unos 30 casinos en el Estado, para evitar la fuga de turistas y la derrama económica hacia Monterrey, luego de que el Congreso local derogó prohibirlos en la entidad.



A finales del mes pasado, los Diputados locales en su mayoría del PAN y con una propuesta del legislador sin partido, Humberto Rangel, eliminaron la prohibición para instalar casinos en Tamaulipas.



Carlos García, titular de la dependencia, previó que la derogación de prohibir los centros de apuestas en Tamaulipas, podrá permitir que el próximo años unos 30 negocios del giro abran sus puertas en la zona fronteriza, principalmente.



"Para principios del año próximo, lo que he visto en otros estados, que pudieran ser 20 o 30 establecimientos", estimó al ser cuestionado de los casinos que puedan abrir en Tamaulipas.



No obstante, dijo, que primero se tiene que publicar el decreto para derogar la prohibición a las casas de apuestas, y después revisar los permisos que corresponde otorgar a la Segob, ahora que arranca una nueva administración federal.



García dijo que los establecimientos del giro representan una fuente importante de ingresos a las arcas públicas por concepto de impuestos.

Es una manera de que pueda hacerse de más recursos el Gobierno del Estado



En Tamaulipas, señaló que, tras la prohibición de los casinos el 30 de mayo del año pasado, tras el argumento de que eran una fe las fuentes más importantes para el financiamiento del crimen organizado, los apostadores emigraron a Monterrey, donde están permitidos.



"Veo cómo salen camiones de Reynosa, de Matamoros a diferentes casinos en el Estado de Nuevo León, van, transitan nuestra carretera y allá se quedan", contó el funcionario.



"Se 'pican', (como se dice) y se quedan a dormir, y obviamente, pues pagan hotel, y hay una derrama económica de tamaulipecos en otros Estados, porque no podemos hacerlo con las reglas de juego bien claras, con la normatividad correcta y poder apertura en diferentes partes del Estado casinos, yo no veo porque no", agregó.

Carlos García/Foto: Reforma



El Secretario anticipó que al regresar los casinos a la entidad, atraerán turismo del extranjero que deja una importante derrama en los comercios locales.



"Nos va a traer una derrama económica positiva y va a generar, no voy a decir que bastante empleo, porque no te voy a decir que genera tanto empleo, pero sí genera empleo permanente y bien pagado.



"Esto va a ayudar, sobre todo, a la frontera a que pueda haber un poco más de turismo, porque si hay personas del Valle de Texas y de Texas, que sí estarían dispuestos a cruzar los diferentes puentes para ir a pasarse un buen rato".



Carlos García, fue líder del Congreso local, cuando se prohibió la instalación de nuevos casinos en la entidad, y se canceló el refrendó de licencias para los negocios del giro

por el tema de la inseguridad.



"Ya ha pasado un año y medio, ahorita la visión es que ya está un poco más estable la situación, no voy a decir que resuelta y se dan las condiciones para poder valorar poder abrir otra vez casinos", comentó.