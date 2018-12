La CEDH BC tampoco ha recibido recurso para pagar sueldos

Tijuana, Baja California.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC) tampoco ha recibido el recurso para cubrir el sueldo de sus empleados, denunció la presidenta Melba Adriana Olvera Rodríguez.

Señaló que la CEDHBC tenía unos pocos ahorros que utilizaron para pagar la última quincena de noviembre; sin embargo, se quedaron sin dinero para cubrir lo correspondiente a diciembre y aguinaldos.

"No entendemos por qué a pesar de que el presupuesto no lo otorga el Estado, sino el Congreso, y lo hace con base a una viabilidad financiera, es que la Secretaría de Finanzas, a estas alturas del año... no está el recurso que está legalmente aprobado para la CEDH de Baja California", refirió Olvera Rodríguez.

La presidenta del organismo comentó que no tienen la intención de suspender labores pues están comprometidos con defender los derechos humanos, sobre todo ahora que atienden también a los integrantes de la Caravana Migrante.

Agregó que espera que esta problemática finalice antes de que termine el años, ya que es de su conocimiento que el gobierno Estatal ya está haciendo gestiones en la Ciudad de México para solucionar el adeudo.