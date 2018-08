Estas son las escuelas de Puebla que siguen en reparación por sismo

Puebla.- El ciclo escolar 2018-2019 inicia mañana en todas las escuelas públicas de la República Mexicana, sin embargo no todas operarán ese día en el estado de Puebla, ya que mil 247 instituciones todavía se encuentran dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Lea también: ¡Toma nota! Estos son los "puentes" del ciclo escolar 2018-2019

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron mil 612 escuelas las que presentaron daños durante el terremoto, que se catalogaron en daño menor, daño parcial y daño mayor, dependiendo de los resultados técnicos de evaluación a los inmuebles.

Te puede interesar: ¡Cuidado! Las mochilas pesadas pueden lastimar a tu pequeño

En escuelas donde se registraron cuarteaduras profundas o desplome de techos, fueron derribados algunos salones y hasta demolidas las unidades en su totalidad; mientras que en otros colegios con daños parciales, se reportaron fisuras en muros y plafones.

A casi un año del terremoto que cimbró al estado y principalmente, la zona de la mixteca, un informe publicado por el gobierno estatal revela que solo 357 instituciones educativas (el 22 por ciento del total) ya habrían sido reparadas en su totalidad, en tanto que mil 257 escuelas no han sido reparadas al 100 por ciento a casi un año del terremoto que cimbró al estado de Puebla y principalmente, la zona de la mixteca, un informe publicado por el gobierno estatal revela que solo 357 instituciones educativas (el 22 por ciento del total) ya habrían sido reparadas en su totalidad, en tanto que mil 257 escuelas no han sido reparadas al 100 por ciento, por lo que no estarían en condiciones para operar.

Aquí la lista: