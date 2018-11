Busca Reynosa evitar cierre de frontera

Reynosa, México (Agencia Reforma) .-Ante la amenaza del Presidente Donald Trump de cerrar las fronteras si caravanas de migrantes pretenden cruzar con violencia, la Alcaldesa Maki Ortiz advirtió que ya cabildea con el Congreso de la Unión en ambas Cámaras para que no se dé esta situación porque afectaría a un millón y medio de personas en la región Reynosa-McAllen.



"Ya he platicado con los alcaldes del Valle de Texas, he platicado con los diputados en la Cámara de Diputados, en la de Senadores; les he hecho ver la importancia para nosotros de dejar abiertas siempre nuestra frontera; de eso dependen la vida económica de un millón de personas que vivimos en Reynosa, más todos los que viven en El Valle de Texas, que son como medio millón de personas más", exclamó.



Ortiz Domínguez resaltó que si se suma toda la población del Valle de Texas, desde Brownsville a Laredo, allí residen alrededor de otro millón de habitantes que dependen de la interacción diario con sus vecinos, tanto por la economía como por los lazos sociales y familiares.



Para nosotros si sumas todo El Valle somos más, para nosotros es muy importante que siga el intercambio comercial

"Para nosotros es muy importante que se mantenga abierta la frontera de Reynosa, cruzan por la frontera de Reynosa más de 2 mil 500 tráileres diariamente", afirmó.



Puntualizó que las autoridades locales de ambas lados de la frontera no pueden permitir que se cierre el paso binacional, no sólo por afectar a migrantes, sino por el gran impacto en la economía regional.



"Nosotros no podemos permitirnos que se cierre la frontera, ya que no solo se verían afectados los 4 mil migrantes, sino que estaríamos afectando al millón de habitantes que residen aquí, en Reynosa y por supuesto debemos evitar a toda costa que eso suceda", exclamó.



Indicó que como autoridades respetan los derechos humanos de todos los migrantes centroamericanos y de cualquier nacionalidad, que los ven con compasión, pero alertó al Gobierno federal a ayudar a identificarlos.



"La gente que viene aquí tiene que ser identificada, quienes son, en qué condiciones de salud llegan, y tenemos que tener ese control para que se mantenga abierta la frontera, no tenemos porqué poner en riesgo de perder el desarrollo económico", abundó.



Enfatizó que como Gobierno municipal no tienen la capacidad de atender esa cantidad de gente que viene en caravana a la frontera norte.



"Aparte de que no tenemos esa capacidad de atención masiva, somos una ciudad que como ustedes saben es violenta, tanta para las personas que llegan como para nosotros, por no saber cuál situación vamos a enfrentar", argumentó.