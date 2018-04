En México "a las mujeres nos matan por existir"

Ciudad de México.- En la Ciudad de México, ser mujer representa un riesgo: parte de los casos de discriminación y violencia termina en feminicidio.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos capitalina, hasta 2017, más de 72 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrieron al menos un acto de violencia en su vida.

Foto: EL DEBATE

Y según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México mueren diariamente siete mujeres por violencia y, en la mayoría de los casos, no se detiene a los responsables.

En entrevista con REFORMA, Jaqueline L´Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred), explicó la necesidad de erradicar la carga cultural que ubica constantemente a las mujeres en desventaja.

Foto: Temática/Pixabay

¿Por qué ser mujer puede ser un riesgo?

El problema es que los hombres se matan entre ellos por temas de violencia, pero a las mujeres nos matan por existir y por ser mujeres y casi siempre nos mata un hombre, que nos odia. Aunque eso no quiere decir que entre mujeres no nos violentemos.

Un caso que conocí fue que el hombre asesinó a su pareja en el hotel y cuando le preguntan el motivo les contestó: porque me la hizo de pedo.

Sólo por responder te matan y es tan grave que existe el pensamiento de tener derecho a violentarnos por casi cualquier cosa.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Van desde el color de piel, la forma de hablar, de vestir, la pobreza. Es peor si se es lesbiana, trabajadora del hogar, trabajadora sexual, divorciada.

El mayor problema es que los riesgos son multifactoriales, como lo reflejó la Segunda Encuesta sobre Discriminación 2017.

Las mujeres somos desiguales. Es constante la discriminación, pero se le suman a diario racismo, clasismo, dolo.

Foto: Temática/Pixabay

¿En qué áreas existe mayor discriminación y agresión contra las mujeres?

En todas: laborales, en la escuela, en la casa, pero es en los trabajos donde más se denuncian estas acciones. El principal sigue siendo por estar embarazadas, pero también ocurre que nos pagan menos, no podemos aspirar a un mejor puesto.

Foto: Temática/Pixabay

¿Existen grupos entre mujeres que sean mayormente vulnerados?

Se nos ha puesto la carga sexual donde tenemos que ser vírgenes y las trabajadoras sexuales, principalmente, son las que padecen más, son discriminadas, golpeadas y asesinadas y no denuncian porque no son protegidas de la forma necesaria. No hay responsables, igual que con lesbianas y trans.

Otro grupo es el de las trabajadoras del hogar, que padecen constantemente en su labor y hasta son agredidas físicamente. Afortunadamente desde 2013, han acudido a denunciar 39 de ellas.

Con información de Reforma.