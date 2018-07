Comienza la reedificación de los edificios caídos en el sismo del 19S

Ciudad de México.- Han pasado 10 meses del sismo del 19 de septiembre de 2017 y los trabajos de reconstrucción y reforzamiento de los edificios del Multifamiliar Tlalpan apenas están por comenzar con la reedificación de nuestro edificio 1C colapsado. Ha sido un largo camino, en el que hemos tenido que pasar de la angustia y el luto por la pérdida de familiares y del patrimonio de años, a la indignación y la lucha ante la falta de respuesta por parte del Estado.

En la ruta que construimos hemos acumulados pequeños grandes triunfos. Hemos demostrado que organizados y unidos, los ciudadanos somos capaces de obligar a cualquier gobierno a respetar los derechos fundamentales y a dar un trato digno a quienes resultan afectados por un fenómeno natural.

Hemos logrado mantener en la opinión pública la conciencia de que la tragedia no termina hasta que cada persona pueda volver a su vivienda en condiciones de seguridad, y que así debe ser en adelante, en beneficio de todas y todos, pues nada garantiza que no volverá a temblar.

Logramos trazar una ruta, que otros ciudadanos podrán seguir, para lograr que el Estado asuma, con recursos de nuestros propios impuestos, los costos de la reparación de viviendas y no se condene a las personas a pagar una deuda injusta o a ceder parte de su patrimonio. Sin embargo, el camino ha sido duro y todavía está muy lejos de terminar. Ahora empezaremos la etapa de la reconstrucción, que habremos de seguir muy de cerca.

En esta nueva etapa necesitamos que los trámites frente a las diversas secretarías para acceder a fondos públicos dejen de estar marcados por la lentitud y las trabas; que se conforme un órgano asesor para dar certeza técnica sobre la calidad de las obras y que contemos con protección ante las posibles repercusiones fiscales que pueda generar el ejercicio de los recursos de la reconstrucción.

Nos toca asegurarnos de que las obras se lleven a cabo conforme a lo que dictan los proyectos y normas de construcción; que los materiales que se emplean son los adecuados y requeridos para garantizar la seguridad de los inmuebles y que los trabajos se realicen en un marco de respeto a las y los vecinos, sus espacios, sus propiedades y menajes. Demandamos de las autoridades el acompañamiento necesario para que el manejo y fiscalización de los recursos para el desarrollo de las obras se hagan con la mayor transparencia y rendición de cuentas.

Tendrán el apoyo cabal de las vecinas y vecinos, pero bajo la responsabilidad y supervisión del Estado. Hoy quisiéramos poder celebrar con júbilo el inicio de las obras de reforzamiento y reconstrucción de nuestros inmuebles, pero han sido tantas las veces que recibimos con entusiasmo promesas que después resultaron vacías, que nos hemos vuelto escépticos.

Tampoco podemos celebrar el inicio de obras en nuestro Multifamiliar cuando sabemos que existen zonas, como Tláhuac e Iztapalapa, en donde no sólo no cuentan con un dictamen, sino que la ineficacia del gobierno ha generado que a 10 meses del sismo no se sepa si ese suelo puede o no ser habitado.

En estas zonas todavía se requiere atender temas de reubicación de los afectados en donde el suelo no sea apto para vivir, vivienda temporal para quienes sí podrán regresar al mismo lugar, y atención a las necesidades básicas de quienes están fuera de sus casas que pasa, pero no termina, por el otorgamiento sin distinciones del apoyo de ayuda para la renta tomando en cuenta las condiciones de los predios plurifamiliares.

Reconocemos, sin duda, que durante los últimos dos meses el gobierno capitalino ha mostrado disposición para avanzar en el tema de la reconstrucción, acaso como debió haber sucedido desde el principio de la emergencia. Desde Damnificados Unidos de la Ciudad de México hemos sido muy cuidadosos de mantener nuestro carácter apartidista; de establecer que los acuerdos firmados con autoridades son institucionales y no personales o con algún partido, y en que no violenten ninguna ley.

Por ello, lo que esperaríamos de cualquier cambio de gobierno es el respeto a los acuerdos institucionales generados y la vigilancia cuidadosa del cumplimiento de la ley. Quisiéramos poder irnos a descansar y dejar que el proceso fluyera en manos de las autoridades y empresas contratistas, pero vivimos con la desconfianza natural de quien ha sido engañado muchas veces.

Por eso llamamos a la ciudadanía, que ha estado con nosotros desde el primer momento a que siga también de cerca el proceso de la reconstrucción y que si, en un momento dado, los trabajos se detienen por cualquier causa podamos reaccionar para exigir que se haga lo necesario hasta que se concluyan las obras.

En esta nueva etapa que comenzamos, las y los damnificados necesitamos seguir unidos y organizados. Por ello, este sábado 28 de de julio, a las 10am, llevaremos a cabo el 9no Encuentro de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Para discutir las condiciones de esta nueva etapa de la reconstrucción y la ruta que seguiremos.

Agradecemos otra vez y fraternalmente a las miles de personas que estuvieron y han estado con nosotros desde el primer momento. No hay palabras para externar la gratitud que sentimos ante su solidaridad.

Damnificados Unidos serán reconstruidos