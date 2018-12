Bajan nepotismo en puestos de gobierno: Sheinbaum

Ciudad de México, México.- 50 personas fueron contratadas en la anterior administración y que están vinculadas con los ex subsecretarios de Capital Humano Miguel Ángel Vázquez y Antonio Paz García fueron dadas de baja, informó Claudia Sheinbaum. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México agregó que se busca una baja en el nepotismo en los puestos de gobierno.



En conferencia, el equipo de finanzas de la mandataria señaló que en el 2018 se creó un tabulador con nivel salarial de 24 mil 560 pesos al mes, donde se incorporaron a 56 personas, de las cuales siguen laborando 50.



Entre ellos, Marcela Paz García y Laura Diana Castillo Mendieta, hermana y esposa respectivamente de Antonio Paz García, Subsecretario de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas hasta hace una semana.



También, ahí cobraron Fabiola, Juan Pablo y Luis Antonio Herrera Fabre, sobrinos de Abigail Romero Herrera, directora general de política laboral.



Romero Herrera fue a su vez secretaria de Miguel Ángel Vázquez, subdirector de Capital Humano antes que Paz García y coordinador de Asesores de Miguel Ángel Mancera.



"Se creó un tabulador especial, no se sabe qué empleo realizaban", dijo Claudia Sheinbaum.

Nosotros no vamos a perseguir políticamente a nadie, no vamos a buscar chivos expiatorios, lo que no vamos a permitir es la corrupción.