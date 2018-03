La denuncia de Selene sobre la agresión sufrida se seguirá conforme a la ley

Coahuila.- Se difundieron a través de redes sociales, fotografías y una descripción donde una joven saltillense hace público el maltrato que sufrió por parte de su novio.

Se informó que el miércoles, 28 de marzo, Selene acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, para ratificar su denuncia. Por lo que de acuerdo a la información publicada por Vanguardia, se le prohibió a Juan Antonio, el presunto agresor de acercarse a Selene.

Además que ya le fue remitido un citatorio para que declare, sobre el caso. Por su parte, la institución informó que se le brindaría el apoyo legal y psicológico a la presunta víctima.

En su publicación, Selene escribió:

Estar enamorado no significa soportar tratos malos muchos dicen que el amor es difícil pero no debe ser tan horriblemente difícil !! No se vale soportar abusos solo porque se trata de una persona influyente o a la que todo mundo respeta las cosas no se hacen así y menos por excusas como no me grita o nom e digas cosas de mis amigas solo porque el miedo de come no quieres decir que tengas derecho a levantar la voy y decir basta YO SI VALGO !!

Foto: Facebook

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís comentó que se daría seguimiento de oficio a la denuncia hecha por Selene N en contra de su presunto agresor, Juan Antonio.