Se equivocaron, liberan a joven "levantado" en Comandancia

Coahuila.- Luego de que se registrara el secuestro de un joven de 20 años en una colonia de Saltillo durante la noche de este miércoles, se informa que este ya fue liberado pero dentro de una celda.

Un caso más de abuso de autoridad comenta Francisco, quien al parecer fue goleado por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes lo privaron de la libertad y lo dejaron en la Comandancia de la colonia Nueva Tlaxcala.

De acuerdo a la información de Vanguardia, el joven realizó una llamada a su madre cerca de las 22:00 horas, para informarle que se encontraba en la Comandancia, luego de que una hora después de haber sido "levantado" por los encapuchados, estos se percataron de que se habían equivocado de sujeto.

Me llevaron en una camioneta, me taparon la cara con una bolsa y me dieron de golpes en la nuca, me decían que me iban a matar, que yo ya se las debía, que venían por mí.