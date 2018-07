¿Cómo solicitar la Visa? Aquí los pasos

Si deseas y tienes la inquietud de solicitar una visa de viaje a Estados Unidos, debes de tomar en cuenta que dicho trámite suele llegar a ser complicado y largo pues hay diversos filtros a los que serás sometido para llegar a obtener la documentación, además de que debes considerar de que si tu solicitud es rechazada, pues dicho papeleo no te da la garantía de que la aprueben, es de suma importancia tener en claro que el dinero que pagas por el trámite no se devuelve en dado caso de no aprobarse.

Respecto a lo anterior, el papeleo consiste en estos sencillos pasos, te brindamos a continuación una guía en la que se te explica todo lo que debes de saber al respecto.

Ingresa a la página oficial de la Embajada y consulados de Estados Unidos en México

Llenar en línea DS-160 Solicitud de Visa de No Inmigrante e imprimir la “Hoja de Confirmación” con el código de barras.

Nota: Si su forma DS-160 no provee la información completa y exacta, su solicitud no será procesada. Usted requerirá actualizar o corregir su forma DS-160 y regresar a la Embajada o Consulado para concluir con su proceso.

Agendar cita

Se cuenta con 2 formas para agendar su cita(s): puede utilizar el sistema de cita por internet, o llamar a un operador del Centro de Llamadas.

Internet: Ir a http://mexico.usvisa-info.com y seguir las indicaciones para agendar una cita.

Una vez que obtenga la cita tiene estar 15 minutos antes de la hora citada. No puede entrar con alimentos, armas de fuego, o cualquier tipo de líquidos incluyendo gel desinfectante.

Todo equipo electrónico será prohibido, tal como teléfonos celulares, cámara fotográfica o de video, radios y computadoras. No hay compartimentos para guardar artículos, por lo tanto tendrá que agendar su cita para otro día.

Es muy importante ser honesto durante la entrevista; de lo contrario si usted miente o presenta documentos alterados o falsos puede resultar en que usted no sea elegible para una visa de manera permanente.

Cuando agende su cita, usted seleccionará su oficina local de DHL para recoger su pasaporte y visa en caso de ser aprobada.

Para cambiar o revisar que oficina de DHL que seleccionó, consulte página de citas.

Y si usted aprobó la VISA, ¡Felicidades! Usted se encuentra listo para viajar