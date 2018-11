Tras disturbios, crece tensión en Tijuana por presencia de migrantes

Tijuana.- Fuerzas federales mexicanas establecieron hoy un cerco al principal albergue de los migrantes que han llegado a la fronteriza ciudad de Tijuana, luego del enfrentamiento del domingo en que cientos de centroamericanos rompieron una barrera policial para ingresar a Estados Unidos.

Los agentes llegaron en al menos una decena de autobuses con capacidad para unos 50 pasajeros cada uno y fueron desplegados con equipo antimotines en las inmediaciones de la unidad deportiva "Benito Juárez", donde hasta la noche del domingo se contabilizaron 5.632 migrantes albergados.

El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, explicó hoy a periodistas después de un recorrido por el complejo deportivo que la presencia adicional de la corporación en Tijuana "es parte de las instrucciones precisas que dio ayer el secretario de Gobernación (Alfonso Navarrete)".

Respecto al número preciso de agentes que han llegado dijo que por el momento es un dato que se mantendrá en reserva. "Pero podemos hablar de que hay un reforzamiento importante", sostuvo.

En tanto, algunos centroamericanos se han acercado a los oficiales de la Policía Federal y de los Grupos Beta -unidad del Instituto Nacional de Migración especializada en brindar orientación y asistencia a migrantes- al enterarse que existe una relación de quienes desean regresar de forma voluntaria a sus países de origen.

La Policía Federal les informa que se les está brindando transporte a Tapachula, en el estado de Chiapas (fronterizo con Guatemala), donde son atendidos en un albergue y posteriormente transportados a sus países.

"Me voy porque veo la situación cada día más difícil. No tengo dinero ni quién me ayude de allá para gastar en mi alimentación. Cada día más inmigrantes vienen entrando y esto se va a convertir en un caos para mí", dijo a Efe el hondureño Heriberto Jiménez.