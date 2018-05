CREE de Morelos cumple un año cambiando vidas

Cuernavaca, Morelos.- A un año de su apertura, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) brinda atención integral para las personas con discapacidad en Morelos y se posiciona como un espacio para la capacitación e investigación, como corresponde a un centro de tercer nivel.

Cuenta con innovaciones como el Sistema Robótico de Entrenamiento para la Marcha; estudios electrofisiológicos, electroneuromiografías; potenciales auditivos, visuales y somatosensoriales; electroencefalografía, electrocardiografía y estudios de imagen, radiología, ultrasonido musculo esquelético y laboratorio clínico como auxiliares diagnósticos.

Foto: Cortesía

“Si no fuera por este centro tal vez yo no podría caminar, hace tres meses, desde febrero, me quedé sentada y me puse a llorar porque tenía un dolor muy fuerte en la cadera y la espalda, pensé que ya no me iba a levantar, aquí me atendieron; todos los terapeutas son muy amables, nos dan transporte gratis cuando vengo a la terapia y mírame ahora hasta bailo”, comentó Elisa Sánchez.

El CREE Morelos está abierto a la población general que requiere atención en consulta externa de especialidad en medicina de rehabilitación y afines, para tratar enfermedades que condicionan discapacidad motora, visual, auditiva e intelectual.

“Este lugar se ha convertido en una gran ayuda porque no teníamos acceso a todas las cosas que hay aquí y si queríamos que nuestra niña tuviera una mejor evolución necesitábamos toda esta infraestructura, antes de que se abriera nos habían dicho que teníamos que ir a México, pero afortunadamente abrieron este lugar y lo hicieron accesible para quienes no tenemos recursos”, explicó Sandra Hernández, madre de niña en rehabilitación.

Foto: Cortesía

El CREE cuenta con casi 100 terapeutas y médicos especialistas para atender alrededor de 200 consultas y 400 terapias por día; además, de un taller de ortesis y prótesis. Durante las actividades a un año de la fundación de este centro, hicieron entrega de una prótesis de brazo al niño Yandel Laguna quien perdió su extremidad superior izquierda durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

A través de la Escuela de Educación Especial niñas y niños con discapacidad, desde 90 días de nacidos hasta menores de 18 años reciben instrucción a través métodos innovadores, en niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria; niñez con parálisis cerebral estudian a través del método de Educación Conducida para lograr desarrollo e independencia.