Cumbre Tajín 2018 sin espectáculo de luces y sonido

Veracruz.- Tras la presentación de Cumbre Tajín 2018, hecha por el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares el día 15 de enero se comentó que no habrá espectáculo de luces y sonido en tradicional evento.

En una entrevista realizada por medios locales a José Salvatori Bronca, Director General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular, comentó que durante la Cumbre Tajín 2018, en marzo del 16 al 20, no se tendrá espectáculo de luces y sonido.

Antes de hacer la afirmación, sobre el conocimiento que él posee sobre el tema, informó que la mayoría de asistentes son de estados colindantes. Además de comentar que él no "manejaba" el tema sobre el presupuesto que tendrá la Cumbre.

No, hasta donde yo tengo entendido no, en este no