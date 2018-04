Da Ejecutivo ultimátum de 2 semanas a Fiscalía en Jalisco

Guadalajara (Reforma).- El gobernador Aristóteles Sandoval advirtió que dará una sacudida a la Fiscalía estatal si en las próximas dos semanas no hay resultados en el caso de la desaparición de tres estudiantes de cine.



En entrevista radiofónica para el programa Cara a Cara, el titular del Poder Ejecutivo sentenció que los jóvenes deben aparecer con vida lo antes posible.

Les he dado toda la confianza y no podemos esperar más a dar con el paradero con vida de nuestros jóvenes.

Sandoval dijo que actuaría contra mandos de la Fiscalía que encabeza Raúl Sánchez, sin embargo, no especificó nombres de funcionarios, puestos, ni tampoco de qué manera procedería.



Si las cabezas no están dando resultados, si en los próximos 15 días no tengo yo resultados y no tengo yo claridad de dónde están los jóvenes y no damos con ellos, voy a tener que actuar, insistió Sandoval a la pregunta de cómo es que sacudiría la Fiscalía estatal.