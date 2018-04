Con escobas y detergente quieren ayudar a damnificados de Tlalpan

Ciudad de México.- Algunos perdieron todos sus muebles tras la tormenta del 4 de abril y, además de sólo recibir escobas y detergente como apoyo, nadie les ha explicado si la falta de desazolve del drenaje fue la causa de los anegamientos

Son los vecinos del conjunto habitacional Residencial Insurgentes, en la Colonia Tlalcoligia.

Los daños se concentraron en 20 departamentos, donde el agua llegó a alcanzar una altura de 1.60 metros

Una de las damnificadas fue Betsabé Ramírez, quien salvó a sus sobrinas menores de edad de ahogarse dentro de su propia vivienda.

Después de estar atrapadas por dos horas y media, personal de Protección Civil y vecinos las rescataron con un colchón inflable.

Subimos a la parte más alta del baño porque el agua a mí me llegaba al cuello y a la niña, si la dejaba en el suelo, se iba a ahogar.

Primero subí a mis sobrinas a una mesa pero empezó a flotar, después las metí al baño y las subí a un escalón, estuvimos en el agua y en dos horas y media ya no nos podíamos mover, a la chiquita la tuve que subir a la ventana para que ya no tocara la ventana porque empezó a temblar incontrolablemente", narró.



El afluente arrasó con coches y los muebles de los colonos, y después de una semana no tienen la certeza si la Delegación Tlalpan los ayudará a resarcir los daños.

Nos dijeron que nos podían reponer el colchón, o la estufa o el refrigerador y nunca llegó nada, la última vez me dijeron que llegaron garrafones de agua, pero yo nos los vi, desinfectantes y escobas, fue la ayuda que recibimos pero nada más.

Foto: Reforma

No querían reconocer que había pasado aquí algo porque seguramente íbamos a perjudicar la imagen de la Delegación, por eso no querían tomar los censos, los tomaron pero lo hicieron mal hecho, agregó.

Alberto Reyes estimó que el censo de los afectados podría alcanzar los 60 colonos. Ayer por la noche vecinos sostuvieron una reunión para pedir a las autoridades revisar el drenaje.

TLALPAN



Ante fuerte lluvia e inundación, está SUSPENDIDO servicio de Tren Ligero, así luce estación Huipilco pic.twitter.com/FyiQyw7XaC — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) 5 de abril de 2018

No sabemos si pasó por las obras que hicieron en Avenida Insurgentes, porque antes no se metía tanto el agua de Insurgentes hacia acá, ahora ya entra fácilmente, a parte, creemos que el desazolve no se ha hecho el correcto, expuso Reyes.

