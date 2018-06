Deducciones personales, clave para obtener saldos a favor

MÉXICO 26 de junio.- Tras la prórroga en la declaración anual que otorgó el SAT para permitir a las personas físicas ponerse al corriente en su informe de ISR, la tranquilidad llegó a los contribuyentes.

Pablo Gutiérrez Laguna, de Gutiérrez Laguna & Asociados, comentó que a partir de entonces no han tenido ningún inconveniente porque el programa se actualizó sin mayor problema luego de las quejas de los contribuyentes, ya que no estaba funcionando el renglón de anticipos de nómina.

“EL CFDI de nómina no consideraba los anticipos, y al no hacerlo le resultaba un saldo a favor que el contribuyente solicitaba por lo que se emitió una recomendación de no hacerle caso para evitar confusiones" comentó.