"Por el amor de Dios, regrésenme a mi niño"; buscan a Emiliano

Jiutepec, Morelos.- Janet se encuentra desesperada al no saber nada sobre su hijo y pide el apoyo de la ciudadanía.

Desde el pasado 10 de marzo no tiene noticias sobre Emiliano, tras haberlo dejado al cuidado de su papá.

"Fue mi mayor error confiar en él, se lo había prestado, como yo ya no quería seguir una relación con él –esa- fue su molestia y se está desquitando con mi niño; me temo que ya salió –del estado- tiene mucha gente, actualmente me comenzó a difamar su hermano, si realmente soy tan mala madre que me lo demuestre en juicio", aseveró.

El padre del pequeño de 2 años tenía que regresarlo a Janet desde el sábado a las 21:00 horas, sin embargo no ocurrió así.

Posteriormente, Janet acudió a la Fiscalía General del Estado donde se emitió una Alerta Amber. Hasta el momento no han tenido ninguna información, incluso la madre señaló que ha recorrido terminales de autobuses ante el temor de que su padre se lo haya llevado fuera de la ciudad.

Asimismo dijo haber preguntado sobre el menor a la familia de su expareja, sin embargo no obtiene ninguna respuesta.

Ayúdenme a recuperar a mi hijo, por el amor de Dios regrésenme a mi niño. Mi niño está bastante acostumbrado a mí, pidió Janet Muñoz Salgado.

En caso de cualquier información favor de comunicarse al 01-800-00-854-00.