La mujer que encontró 287 cadáveres buscando a su hijo

“No me quejaré de lo arduo del esfuerzo, sí se trata de ti siempre estaré dispuesta, siempre contarás conmigo. Donde andes hijo mío puedes sonreír orgulloso y confiado de saber que tu madre con su amor infinito, incondicional, eterno, siempre luchará por ti. La vida me dio la dicha de tenerte, ella me dará seguro la dicha de encontrarte”, promesa de Lucy Díaz, madre de desaparecido que continúa el camino de búsqueda de justicia

El 28 de junio del 2013, su hijo fue secuestrado, pidieron rescate, todo se entregó, hasta los vehículos, pero los criminales no cumplieron.

Desde ese momento y hasta el día de hoy, Lucy Diaz dirige el colectivo El Solecito que busca a los desaparecidos en Veracruz y cuyo trabajo la llevó al hallazgo más perturbador; un predio conocido como Colinas de Santa Fé, lleno de fosas comunes con un total de 287 cadáveres.

Incansablemente buscan a sus desaparecidos. Foto: El Debate

En entrevista para EL DEBATE, Lucy Diaz, directora y fundadora de El Solecito explicó que su colectivo realiza una lucha frontal todos los días, las horas de su vida se van en asistir a hospitales y separos con la esperanza de hallar vivos a los que tienen en su lista de desaparecidos, y otras horas entre tierra y lodo buscando fosas clandestinas, pues afirmó que ellas, las madres, las familiares de aquellos que no han vuelto a casa, son las únicas que responden por ellos, ante la ineficacia, poca voluntad y nulo interés por parte de las autoridades.

“En Colinas de Santa Fé hemos recuperado 287 cuerpos en un periodo de un año y nueve meses”, destacó.

Ineptitud, corrupción e incompetencia son el mayor obstáculo que ha encontrado en los diferentes niveles de gobierno en Veracruz, señaló, lo que ha complica el éxito de las búsquedas.

“La cifra oficial es de alrededor de 4 mil desaparecidos, pero sabemos que la cifra negra tiene que ser fácil de unos 30 mil desaparecidos en Veracruz”.

ALERGIA DE POLÍTICA

La directora de El Solecito, expuso la situación que como activistas han atravesado respecto al bloqueo y engaño del que han sido víctimas por parte del gobierno actual de Veracruz encabezado por Miguel Ángel Yunes y Jorge Winckler Ortiz, fiscal General del Estado, a quienes acusó de insensibles en el tema y de mentirosos al no cumplir sus promesas de apoyo en estos casos pues incluso bloquearon el Twitter oficial de su colectivo, no las reciben ni existe diálogo alguno.

“Winckler es el principal discriminador de los desaparecidos, esa experiencia tenemos, contrario a lo que pensamos de no sentarnos con políticos, esa vez cometimos ese error y nos llevó la verdad al engaño”, afirmó.

De igual manera lamentó que el gobernador Yunes, antes los ojos de la activista, solo ve por sí mismo y el bienestar de su familia. “Está centrado en la monarquía que él quiere implantar, está ciego totalmente ante todas las demás personas”, dijo.

Foto: El Debate

En ese punto, mencionó a las sinaloenses que conforman el colectivo Las Rastreadoras, encabezado por Mirna Medina y quien en sus intercambios como en el último conversatorio realizado en la Ciudad de México, exponen sus casos, difunden la situación que viven en sus ciudades y en donde comparten formas y estrategias para mejorar las búsquedas, que dicho por ellas, en Sinaloa en los últimos tiempos han recibido apoyo municipal y estatal para realizar su trabajo, algo muy distinto de su caso, mencionó Díaz, que solo reciben el apoyo de gobierno federal con la Policía Científica quienes exhuman los cuerpos que El Solecito encuentra.

“Nosotras no tenemos entrenamiento forense, no podemos tocar los restos, están en bolsas, los vemos que ahí están y ahí los dejamos.

SON MILES

Lucy Díaz indicó que es de suma importancia resolver los casos que ya existen y realizar un fuerte programa de prevención en este tema y ejercer justicia en contra de los perpetradores.

Señaló que al menos en Veracruz es alarmante que dentro de las víctimas se encuentren también niños y niñas, así como mujeres jóvenes, de las cuales por su género se ha vuelto un impedimento más para que las familias continúen la búsqueda de su paradero por todo el estigma que las mismas autoridades colocan alrededor de su desaparición como señalar que las jóvenes son las que andan en malos pasos, explicó.

“Posiblemente el 40 por ciento de los desaparecidos en Veracruz son mujeres. En las Colinas de Santa Fe hemos encontrado muchas muchachas. Es aún pero para una mujer desaparecer porque de ellas inventan todo lo que quieren”.

Armadas con palas, picos y demás artilugios buscan a sus desaparecidos. Foto: El Debate

LA PELEA DE BOX



Así percibió el primer debate entre los presidenciables la activista, situación que las dejó sumamente decepcionadas al no escuchar ninguna postura, planteamiento o propuesta sobre el problema que enfrenta México en cuestión de los desaparecidos, dijo.

“Esperamos que en un futuro cercano se acerquen a los colectivos y nos digan directamente que es lo que piensan hacer, porque este tema de los desaparecidos es el grave tema de México”, señaló.

Advirtió que esta apatía por el tema y la poca sensibilidad para enfrentarlo ha hecho que se acumule en gran manera lo que pronto provocará que muchos de los implicados estén pronto en el banquillo de los acusados.

“Como vemos hoy en día de Argentina, Guatemala, los vamos a ver a ellos y mucho más rápido que en otros países en donde se ha hecho justicia”, afirmó. Para la activista, las nuevas tecnologías y la difusión que dan las redes sociales serán parte importante para que esto suceda en México, pues ahí es donde los colectivos tienen esa oportunidad de salir a la luz, además de los países aliados en el tema como son: Colombia, Guatemala y Chile compartiendo con ellas sus experiencias.

“Lo que ellos pasaron caminando, nosotros lo vamos a pasar corriendo”, destacó Lucy. “Un presidente no puede decir que todo esto le pasó de noche, ni el de gobernación”.

Las zonas donde realizan la búsqueda. Foto: El Debate

LIBERAR DELINCUENTES

Respecto a lo mencionado por el candidato de Morena de utilizar la amnistía como un método para recuperar la paz en el país, Díaz destacó que es una estrategia que no descarta debido a que de acuerdo con ella, en Argentina se implementó el “perdón y olvido”.

“Nos es algo en que estemos pensando las organizaciones, ahora que sí nos dicen que amnistía significa que nos van a decir en donde están todos los desaparecidos, nosotros iríamos por ese camino. Las madres no pensamos en venganza, queremos saber donde están nuestros hijos”, puntualizó.

De acuerdo con la activista todo se basa en que la mencionada amnistía se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en la Constitución. “No todos están de acuerdo pero, yo sí perdonar a los delincuentes me trae a mi hijo, lo hago con los ojos cerrados”, afirmó.

Otro factor de bloqueo que Díaz denunció que sucede en Veracruz es el bloque que ejerce la autoridad al no dejar que la prensa realice su trabajo, ya que están negados a poder acudir a donde hallan las fosas bajo el argumento de que es una situación legal.

“Winckler no quiere que entren los periodistas por venganza. ¿Sabe que me dijo Winckler delante de Roberto Campa? Me reclamó que yo hablaba con la prensa, ¿cómo no voy a hablar, sí la prensa son mis aliados”.

En sus próximos proyectos esta el de buscar más cuerpos en dos lagunas en Veracruz, terrenos en los que están viendo cómo trabajarán debido a la presencia de cocodrilos, explicó.