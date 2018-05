Todo listo para el desfile del 5 de Mayo en Puebla

Puebla.- Al acudir a la revista del desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla, participantes expresaron orgullo por formar parte de los contingentes que recorrerán la ciudad este 5 de mayo.

Raúl Ortega y Alfredo León, pese a la diferencia de edades, coincidieren por separado en que se trata de una de las mejores experiencias de sus vidas y además, que los enorgullece por representar lo mejor de los mexicanos y los poblanos.

Ortega aseguró que es agradable participar por séptima ocasión en la parada cívico-militar, y afirmó que guarda un sentimiento de emoción al ver a las personas al paso del contingente en el que le toca desempeñarse.

Contó que dos veces personificó a un fraile en un carro alegórico alusivo a la Biblioteca Palafoxiana, así como también en uno con el que se promovió la construcción del Museo Barroco, además de una participación en homenaje a los constituyentes de 1917.

Ahora Raúl Ortega participará como voluntario en el carro alegórico alusivo al sismo del 19 de septiembre de 2017, y afirmó que es un homenaje a la solidaridad y a la buena voluntad de los poblanos.

En el desfile participarán 2 mil 554 elementos del Ejército, 128 vehículos militares, así como 3 mil 500 civiles entre estudiantes de 26 escuelas públicas y representantes de las regiones de la entidad como los Zacapoaxtlas y Xochiapulcas.

Alfredo León, universitario, manifestó que es su cuarta participación y lo llena de satisfacción formar parte de un contingente.

Me emociona como poblano, desde que estoy en la prepa me gusta participar en los desfile porque así me lo inculcaron, dijo.