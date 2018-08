Despenalización del aborto en CDMX: "un fracaso en política pública"

México.- La despenalización del aborto en Ciudad de México "ha sido un fracaso en política pública" pues no ha disminuido la mortalidad materna ni su clandestinidad, dijo a Efe el doctor Cándido Pérez, miembro de la asociación civil Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer (CEFIM).

Te puede interesar: Por tercera vez; AMLO y Peña se reunirán hoy en Palacio Nacional

Esa es la conclusión a la que llegó un grupo de investigadores que divulgaron recientemente el informe "Aborto, la política de un Estado claudicante", el cual recapitula los acontecimientos más relevantes de los últimos 25 años sobre el aborto en México.

Te puede interesar: Piden estrategias sociales enfocadas en los jóvenes

Este documento fue elaborado por un grupo multidisciplinario de mujeres y hombres expertos en la materia, con apoyo del CEFIM.

"El impacto de la legalización del aborto que se dio no fue el esperado y lo único que ha provocado es restarle autonomía de decisión a las mujeres, dejándoles únicamente la opción de abortar", consideró Pérez en entrevista.

En el reporte se afirma que, poco más de una década después de haberse despenalizado el aborto en la capital del país, éste representa 10,7% de las muertes maternas en la ciudad, tasa que está por encima de la media nacional, de 9,2%.

El especialista dijo que el hecho de que se haya despenalizado esta práctica y que eso elevara la cantidad de abortos en los hospitales de la Secretaría de Salud de la capital "no quiere decir que no ocurran muertes".

Explicó que, además, ninguna autoridad del sector salud tiene información sobre los hospitales privados en los que se realiza esta práctica.

"Es difícil decir que se acaba con la clandestinidad cuando se desconoce todo lo que ocurre en el ámbito privado. Una de las grandes deficiencias fue que los privados no tiene obligación de dar a conocer a ninguna autoridad cuántos abortos realiza, en qué condiciones o qué tipo de abortos realizó", manifestó.

El informe señala que, según investigaciones académicas, en estos últimos 11 años se han realizado alrededor de 1,5 millones de abortos en Ciudad de México. Esto contrasta con los poco más de 175.000 que dicen las autoridades sanitarias, ya que tan solo la clínica Marie Stopes -asienta el reporte- realizó 51.000 abortos en 2014 en la capital mexicana.

En el estudio también se subraya el alto número de mujeres que reinciden en esta práctica.

"Más de 11.000 mujeres han reincidido, llevan dos o más abortos. Es preocupante porque de acuerdo con la literatura científica muchas veces la reincidencia del aborto está asociada con otras problemáticas, como la violencia en el hogar, por ejemplo", señaló el especialista.

Dijo que esto se debe a que las autoridades realizan los abortos, pero no se preocupan por conocer las condiciones y razones de las mujeres para realizarlos, ni tienen registros de las que reinciden.

"No sabemos si mujeres están reincidiendo porque tienen un patrón de conducta violenta con su pareja, porque no se estén generando mecanismos para evitar llegar a embarazo no esperado, o cualquier otro motivo", señaló.