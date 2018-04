Detienen al ex secretario del ex gobernador de Chihuahua

CHIHUAHUA, Chihuahua 24-Apr-2018 .-Un ex secretario particular del ex Gobernador César "N" fue detenido en Estados Unidos.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado revelaron que Jesús Manuel "N" fue ingresado esta noche al Cereso de Aquiles Serdán en Chihuahua.

César "N". Foto: Reforma

A Jesús Manuel se le acusa de peculado.

Se prevé que en las próximas horas sea llevado a su primera audiencia ante un juez de Chihuahua.