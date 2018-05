"Señor Stark, no me quiero ir", Thanos no lo mató lo mandó a México

México.- Infinity Wars ha sido una película muy taquillera, llena de emociones, pero la que más ha conmovido es cuando Spider le dice a Iron Man que no quiere morir.

En redes sociales apareció un chico mexicano con un gran parecido a Thomas Holland actor que le da vida a Spider Man en Infinity Wars, su fotografía se ha hecho viral y muchos han dado con su perfil personal y le han puestos comentarios cómo "¿Qué se siente morir?" "No murió, se fue a México", entre otros.

El chico del que te hablamos se llama Rafael Jesús, un joven de 18 años, es estudiante de último año de preparatoria, quien vive en Ciudad del Carmen, Campeche y ha ganado fama en su cuenta de Facebook.

En entrevista con EL DEBATE, Rafael nos cuenta que las primeras personas que le encontraron parecido con el actor Tom fueron sus amigos de la escuela después de que saliera Spider-Man: Homecoming, cuando le dijeron eso, Rafael lo tomó como broma.

Las primeras personas que me dijeron que me parecía a Tom fueron mi amigos de la escuela justo después de que saliera la primera película de Spiderman protagonizada por Holland al parecer ellos me encontraban características muy similares más sin embargo en lo personal siempre lo tome a broma"