Don Domingo vive debajo de un puente "nini" es su fiel compañero

Río Bravo, Tamaulipas.- Don Domingo vive debajo de un puente en la ciudad de Río Baravo desde hace tres meses debido a que lo corrieron de una casa que rentaba la cual ya no pudo pagarla debido a que lo despidieron de su trabajo, ya se le hacia muy pesado, se dañó sus rodillas, espalda, brazos y hombros a tal grado que se le ha hecho imposible obtener otro empleo.

Domingo Salinas Mendoza de 63 años de edad es originario de la ciudad de Nuevo Laredo pero desdes hace 10 años vive en la ciudad Río Bravo, vive debajo de un puente.

El señor de la tercera edad sale todas las mañanas en busca de latas de refresco pata llevarlas a vender, ,así como llega a casas ofreciendo sus servicios como limpiador de solares.

Comentó que hace años estuvo casado pero no funcionó su relación de la cual sólo recuerda los buenos momentos, tiene familiares en Dalla, Texas sin embargo son personas mayores de edad, que aunque quisieran ayudarle no lo pueden hacer pot su edad así que sólo le queda resignarse y pasarla lo mejor que pueda.

Don Domingo no pierde el optimismo y la fé.

Resaltó que se sentía muy solo y cuando menos esperaba llegó un perrito al que nombró "Nini" el cual a resultado ser un buen amigo y compañero a pesar de que hay días que no hay que comer el sigue fiel.

Nini me hace compañía, me defiende, llegó solo, pero se ganó mi corazón, no es interesado, aunque a veces no hay que comer, sigue fiel, es una buena mascota