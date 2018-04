Don Manuel vive con 36 pesos diarios

Río Bravo, Tamaulipas.- Don Manuel Salazar o mejor conocido como "Pachuco" es un señor de 68 años de edad de sangre regia, pero llegó desde que tenía la corta edad de seis años a la ciudad de Río Bravo y es residente de la colonia Morelos.

El señor Manuel se dedica a vender chicles todos los días por las calles de dicha ciudad para solventar sus gastos que es comida, un jabón para asearse y pagar lo poco que le llega de agua.

Sin importar el clima el sale a trabajar a las calles ganando aproximadamente 36 pesos diarias con lo que solventa sus necesidades, Don Manuel camina apoyado de un bastón, padece de deficiencia visual el medicamento que le hace falta para mitigar este padecimiento le cuesta 560 pesos el cual no lo puede costear.

" Yo gano vendiendo mis chicles 36 pesos diarios, con eso me compro 1 tamalito y un café, son 20 pesos, para mediodía compro 10 pesos de tortillas, voy a mi casa, hago comida y como bien sabroso, me quedan 136 pesos, y me compro mi jabón para bañarme y las cosas que me hagan falta".

El señor Manuel siempre ha sido bien trabajador de joven vendía enchiladas y tacos. Nunca se caso ni tuvo hijos debido a que todo su tiempo libre se lo dedicó a sus sobrinos que tanto amaba al grado de llamarles hijos ya todos hicieron sus vidas lejos de este lugar.

No como mucho, Dios siempre me da exactamente lo que necesito, que es la fuerza para seguir adelante, no pido dinero, yo trabajo