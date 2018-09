Acto de amor: le dona riñón a su hermana y le salva la vida

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, ha sido testigo de un verdadero acto de amor: una mujer le donó a su hermana un riñón.

Raquel había recibido una devastadora noticia: sus riñones estaban muy mal y tenían que ser trasplantada lo más rápido posible ya que su vida corría riesgo.

Esto no puede ser cierto, no me puede estar pasando. Mi vida era bastante normal; estaba en shock, devastada, señaló desconsolada.