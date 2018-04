Declaraciones incorrectas ponen en riesgo devolución de saldos a favor

MÉXICO, 24 de abril.- A unos días de que concluya el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual los contribuyentes han encontrado una serie de problemas técnicos que les han complicado el proceso.

En el caso de las personas físicas ha sido problemático. El portal del SAT ha tenido algunas fallas e incluso en días normales la página se ha caído y eso les ha complicado hacer el proceso de forma más rápida reporta Yamilee Dávalos Rosillo, gerente de facturador contable en Facturador.com

En los dos meses que han transcurrido desde que inició el periodo de declaraciones tiene claro que la mayoría de las personas quieren cumplir con su obligación de declarar a tiempo, sobre todo aquellas con gastos personales que quieren obtener un saldo a favor.

Sin embargo, explicó, las personas físicas que están por salarios, y tienen otros ingresos por los que expiden los CFDI encuentran con que la plataforma tiene algunas inconsistencias en información precargada que está causando mucho ruido.

Si veo un problema con el SAT en actualizar la página y me parece importante porque estamos en un momento en el que quieren que los ciudadanos cumplan con su declaración por lo que es determinante darles los medios para hacerlo, comentó.

Desde que se implementó la nueva contabilidad electrónica que dio origen al software de contabilidad electrónica, no había visto que en foros fiscales analistas se preguntaran si la autoridad dará una prórroga, en este caso a los asalariados, para presentar la declaración, lo que les permitiría ponerse al corriente.

No sabemos si sea posible pero sería oportuno porque el universo de personas físicas es muy grande y me parece que al momento de hacer los cambios en la plataforma Declara SAT no consideraron en la parte de los salarios los cambios en la nómina en el 2017, agregó.