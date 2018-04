Manipularon expediente clínico de Edward: Fiscalía de Oaxaca

Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reveló que hubo manipulación externa en el expediente clínico de Edward, lo cual hacía parecer que el pequeño perdió la vida por una reacción alérgica o anafiláctica a algún medicamento suministrado y no por asfixia por broncoaspiración, lo cual es lo que reveló el análisis del cuerpo.

Por medio de un video, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez dio a conocer que la Fiscalía presentó pruebas suficientes que hicieron que dos jueces distintos declararan el delito de homicidio doloso eventual en contra de Luis Alberto, esto después de la liberación del doctor de Edward. Sin embargo, se asegura hubo manipulación en el expediente.

Luis Alberto “N” estuvo en el penal de Santa María Ixcotel durante 10 días.

Foto: Facebook

El fiscal aclaró en el video que las pruebas presentadas fueron obtenidas de diversos aspectos, testimonios, videos, documentos especialistas y dictámenes de peritos. Destacó que hay elementos suficientes, que Edward entró con una fractura en el codo izquierdo y unas horas después salió sin vida.

Agregó que la intervención quirúrgica no era urgente y que se practicó menos de cinco horas después de haber ingerido de alimentos, datos corroborados por la necropsia y patología.

En el expediente no contaba la administración de algunos fármacos como la lidocaína y no se tuvieron los cuidados necesarios en la aplicación de la anestesia.

Tenemos videos que hace suponer que se produjo una manipulacón del expediente clínico para modificar lo sucedido; es más, los médicos llamaron a personas externas para que colaboraran en dicho acto.

Fueron siete horas el lapso del que terminó la operación y el pequeño fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos en otro nosocomio, tiempo que señalan no fue atendido correctamente.

No puede haber grupos ni personas exentas de la justicia ni puede interpretarse la investigación de una denuncia como un acto de criminalización o afectación de una profesión, agregó el fiscal.

Según El Imparcial", versiones extraoficiales señalan que al menos tres personas externas ingresaron al Hospital del Valle para participar en la manipulación del expediente clínico al rededor de las 02:30 horas, la operación del niño había terminado a medianoche; en los videos se identificó entre estas personas a un perito médico forense de la Fiscalía, sin autorización y a espaldas del organismo.

Señalan que Luis Alberto sabía que el niño no tenía el ayuno necesario y aún así decidió intervenirlo quirúrgicamente.

La investigación arrojó que hubo diversos errores por parte de la anestesióloga, quien no era anestesióloga pediatra y además no entubó a Edward para evitar que regresara el alimento a su garganta; además de que el pequeño había concluído la operación con coloración “negro y no morado”. Los médicos trataron de reanimarlo y le colocaron lidocaína directo al corazón, causando un edema cerebral.