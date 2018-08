EL DEBATE finalista en Premios SIP por cobertura de Sismos en Oaxaca y CDMX

Miami, Floridad- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció hoy la relación de finalistas del concurso que organiza cada año para estimular la excelencia del periodismo y la defensa de la libertad de expresión en el continente.

EL DEBATE es finalista en la categoría 'Noticias por Internet' por su cobertura en los Sismos que ocurrieron en Oaxaca y Ciudad de México. Para este medio es un orgullo estar presente en este tan importante premio, también felicitar a Hatdadiel Aragón (reportero) Arturo Félix (Camarógrafo) y Ricardo Névarez (Fotógrafo) por su gran cobertura en estos hechos.

En un boletín enviado por la SIP, Marcel Granier, presidente de la Comisión de Premios, expresó que "el concurso tiene un prestigio bien ganado y calificar como finalista es un gran reconocimiento y un aliciente para seguir en la búsqueda de nuevos caminos de excelencia profesional".

Este año se recibieron más de mil postulaciones. El anuncio final de los ganadores y las menciones de honor, se dará a conocer en los próximos días.

A continuación, las categorías y los nombres de los trabajos y autores finalistas, sin orden de relevancia.

COBERTURA DE NOTICIAS POR INTERNET

Sismos en Oaxaca y Ciudad de México. Trabajo colectivo, El Debate, México

Represión en Venezuela, Trabajo colectivo, NTN24 SAS, Colombia

Tales from the Border, Peter Orsi, Christopher Sherman, Rodrigo Abd, Associated Press, EE.UU.

Decisión Soberana 2017, Trabajo colectivo, Te lo Cuento News, EE.UU.

Protestas sociales, Trabajo colectivo, La Crónica de Baja California, México

CARICATURA

Venezuela de pie, Xavier Bonilla Zapata, El Universo, Ecuador

Rampante, Jesús Ignacio Pérez Valenzuela, El Debate, México

Ara San Juan, Pablo Fernando Chumbita, La Voz del Interior, Argentina

Trump tweeting..., Pedro Javier Molina Blandón, Confidencial, Nicaragua

COBERTURA NOTICIOSA

El sismo de Ciudad de México, Trabajo colectivo, Pie de Página, México

Protestas en Venezuela, Trabajo colectivo, El Estímulo, Venezuela

Tráfico ilegal de explosivos, Nelson Ricardo Matta Colorado, El Colombiano, Colombia

Mission Clarendon, Arthur Hall, Livern Barrett, Corey Robinson, Cecelia Campbell-Livingston, The Gleaner, Jamaica

COBERTURA DE NOTICIAS EN MÓVILES

Elecciones legislativas, Trabajo colectivo. La Voz del Interior, Argentina

Protestas en Venezuela, Trabajo colectivo, Te lo Cuento News, EE.UU.

Temporada de huracanes, Trabajo colectivo, Univision Noticias Digital, EE.UU.

El papa Francisco en Colombia, Trabajo colectivo, El Tiempo, Colombia

CRÓNICA

Las niñeras del Barrio 18, Bryan Alexander Avelar Rodríguez, Revista Factum, El Salvador

Seduced into slavery: How a Mexican family became sex traffickers, Anastasia Moloney, Thomson Reuters Foundation, EE.UU.

Superanciana de Puertas Azules, Julián Navarrete Silva, Magazine Nicaragua, Nicaragua

El hospital de la muerte, Eduardo Ignacio Ponte Carreño, El Nacional, Venezuela

En el barrio de San Judas Tadeo... Cuando vivir es un milagro, Jesús Peña Sánchez, Semanario, México

DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

Cualquier mujer puede ser asesinada en la CDMX: Se intensifican los feminicidios en la capital, Guillermo Rivera Vázquez, VICE en Español, México

The Coast Guard's 'Floating Guantánamos', Seth Freed Wessler, TNYT & The Investigative Fund, EE.UU.

Ser pobre y envejecer: un "drama" en RD, Doris Pantaleón, Listín Diario, República Dominicana

Cementerio Malvinas, Trabajo colectivo, clarin.com, Argentina

Monitor da Violência, G1, Núcleo de Estudos da Violência da USP, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Brasil

Huérfanos de la salud, Ipys Venezuela / El Pitazo, Venezuela

FOTOGRAFÍA

Protestas en Venezuela 2017, Rayner José Peña Rojas, El Pitazo, Venezuela

Protestas en Venezuela 2017, Ronaldo Schemidt, AFP, México

El corralón de Huachicol, Carlos Ariel Ojeda Sánchez, El Universal, México

Lucha y esperanza: la tuberculosis en Lima, Omar Lucas, El País, España

Terremoto en México 2017, Ronaldo Schemidt, Alfredo Estrella, Pedro Pardo, Yuri Cortez, Omar Torres, AFP, México

Huracán María, Carlos Rivera Giusti, El Vocero de Puerto Rico, Puerto Rico

INFOGRAFÍA

52 años en pie de guerra, Trabajo colectivo, eltiempo.com, Colombia

Renacer dentro de la Madre Tierra, el misterio del Temazcal, Manuel Alejandro Oyervides Ayala, El Sol de México, México

Misterio en el mar: el caso del submarino ARA San Juan, Trabajo colectivo, Clarin.com, Argentina

Túnel do Presídio Central de Porto Alegre, Leandro Maciel, Edu Oliveira, Zero Hora, Brasil

Periodismo amenazado, Eduardo Rubén Loría Villalobos, Úrsula Sánchez Rocha, Diario de Yucatán, México

OPINIÓN

El tango de Caparrós y la momia de Lenín, Edgardo Ramón Moreno, La Voz del Interior, Argentina

Siglos de indiferencia del gobierno, Guillermo Robles Ramírez, El Diario de Coahuila, México

El error imperdonable de subestimar a la democracia, Fernando Marcelo González, Clarín, Argentina

Temblor: historia negra del mercado negro, Lianet Fleites Claro, Diario de Cuba, España

PERIODISMO DE DATOS

40 alcaldías bajo la lupa, Ana Carolina Alpírez, Ojoconmipisto.com, Guatemala

Copa de dados, Trabajo colectivo, Folha de S.Paulo

La tierra esclava, eldiario.es, España, en alianza con El Faro, El Salvador

Fernanda Cruz, Andrea Rodríguez, La Voz de Guanacaste, Costa Rica

Médicos transparentes, Eva Belmonte, Raúl Díaz Poblete, Miguel Ángel Gavilanes, María Álvarez del Vayo, Civio, España

Vía sobrecosto, Trabajo colectivo, Convoca, Perú

PERIODISMO EN PROFUNDIDAD

Tras la pista de las contralorías, Colombiacheck en alianza con La Patria, La Silla Vacía, Colombia

Narcomapa, Trabajo colectivo, Ojo-Publico.com, Perú

El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela, Arnaldo Espinoza, Andrea Tosta, Emily Avendaño, Gustavo Ocando, Felipe Rotjes, Daniel Hernández, Víctor Amaya, Clímax, Venezuela

El gobierno petrolero de la vereda de Rubiales, Rutas del conflicto, Colombia, en alianza con Armando Info, Venezuela.

PERIODISMO SOBRE MEDIO AMBIENTE ROBERTO EISENMANN JR.

Panorama de la pesca en México, Trabajo colectivo, Datamares, México

Narcotala, Íñigo Arredondo Vera, Gabriel Pichardo, Ariel Ojeda, Miguel Ángel Gárnica, Griselda Carrera, María Luisa López, El Universal, México

Serie Ganadería sin límites: la lenta desaparición de los bosques en Centroamérica, Michelle Carrere, Wilder Pérez, José Arcia, Sebastián, Cristopher Mendoza, Mongabay Latam, Perú

Escalón, Duyerling Ríos, Cristopher Mendoza, Mongabay Latam, Perú

PERIODISMO UNIVERSITARIO

Pedro Joaquín Chamorro, La Favorita, sector de guerra entre ganchos, Tatiana Salamanca, Datéate al minuto, Colombia

"Grooming", un documental para entender la nueva modalidad de acoso virtual, Tatiana Marcela Montes, Gisela Nahir Gimenez, Rodrigo Bordazahar, María José Della Sala; Punto Convergente, Argentina

Joya escondida, Andrea Hanspach, César Merino, Punto seguido, Perú

Del mismo color, Nicole Estefanía Caisatoa Zambrano, Ricardo Sebastian Porras Cisternas, Joselyn Carolina Chora Sánchez, María José Rivera Vera, Bárbara Sofía Venegas Narváez, La barra espaciadora, Ecuador