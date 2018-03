Pensé que no iba a tener fiesta: festejan a quinceañeras en EdoMéx

Estado de México.- Joselyn Zamudio Arellano tuvo la fiesta de 15 años con la que siempre soñó.

Aunque la joven imaginaba una celebración con vestido, vals, música y banquete, llegó a pensar que se quedaría sin todo eso debido a que su familia no disponía de los recursos necesarios, hasta que su mamá le dio la sorpresa.

La señora Verónica supo que el Ayuntamiento de Toluca alistaba una fiesta multitudinaria y decidió inscribir a su hija, quien fue aceptada y pudo festejar al lado de otras 107 quinceañeras de la capital mexiquense.

Yo no sabía, me anotó mi mamá. Me dijo el viernes y me dio mucho gusto, pensé que no iba a tener fiesta. Me da mucha emoción porque voy a cumplir uno de mis sueños", expresó nerviosa Joselyn.