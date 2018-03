Sedena rechaza enfrentar a 'huachicoleros'

Cuernavaca, Morelos.- El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y comandante de la 24/a. Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, señaló que no pretenden enfrentarse con los huachicoleros, solo estan buscando atender esta problemática registra en las ciudades de Cuernavaca y Huitzilac.

De acuerdo con información de Diario de Morelos, esto lo reveló después de que autoridades estatales y federales tuvieran una reunión en Casa Morelos este viernes a fin de generar acciones que erradiquen el robo del hidrocarburo. Aseveró que este delito no es tan grave como en otros puntos del país.

Yo no diría que es grave, es un problema que tenemos que atender, no buscamos el enfrentamiento, buscamos atender el problema y el problema es social, que afortunadamente no ha implicado violencia alguna en este estado, manifestó.