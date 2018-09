Investigan supuesta entrega de bebé en descomposición

Tampico, Tamaulipas (Agencia Reforma).- El Hospital General Carlos Canseco de Tampico abrió una investigación tras la queja presentada por los padres de una bebé que nació ahí sin vida, quienes aseguran que les entregaron el cuerpo en descomposición y con hormigas.

De acuerdo con información del hospital, la bebé nació sin vida tras un parto normal ocurrido el pasado 31 de agosto.

Luego fue trasladado al área del anfiteatro donde sólo puede estar ocho horas para mantenerse en condiciones óptimas. Sin embargo, el cuerpo permaneció ahí unas 31 horas.

"Si dicen que el cuerpecito tenía hormigas es algo que yo tengo que investigar, no estoy en la postura de no es cierto no tiene hormigas, yo lo tengo que investigar... no podemos entregar el cuerpo con hormigas", dijo en rueda de prensa Luis Antonio Núñez, director del hospital.

Además, destacó que hubo una falla en el protocolo, ya que la madre fue dada de alta, sin que un servicio funerario se llevara al mismo tiempo el cuerpo.

"El papá pidió tiempo para la mamá... pidieron de favor se quedará más tiempo a trabajo social", declaró.

"Ese cuerpecito se mantuvo en el refrigerador del hospital sin haber sido reclamado, sin algún servicio funerario más de 24 horas, prácticamente 31 horas en el refrigerador", agregó.

Dijo que los padres afirmaron que el cuerpo se encontraba en malas condiciones cuando por fin lo reclamaron, sin embargo, eso no se ha comprobado.

"Tenemos la obligación de investigar lo que sucedió, la mamá del producto se egresó del hospital a las 4 de la tarde, el cuerpo fue reclamado al día y al día siguiente a las nueve de la mañana", precisó.

Núñez García aseguró que las áreas del hospital, que tiene dos años en funcionamiento, se encuentran bajo certificación y por eso fueron revisadas por autoridades federales.