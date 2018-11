En México, casi 80 mil personas viven con VIH y no lo saben: CNDH

México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México exhortó hoy al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador a impulsar el diagnóstico oportuno, tratamiento inmediato para lograr la erradicación de la epidemia del VIH para el 2020.

La CNDH recordó que en México 220.00 personas viven con VIH de las cuales solo el 64 % saben de su estado, y 132.000 están bajo tratamiento antirretroviral, mientras que 110.000 lograron eliminar la replicación viral.

En un comunicado en motivo del Día Mundial del Sida, este 1 de diciembre, el organismo pidió al nuevo gobierno implementar campañas de detección permanentes entre las poblaciones más afectadas y población en general "con el fin de que las personas que obtengan un resultado positivo inicien el tratamiento lo más rápido posible".

México todavía tiene mucho por hacer en cuanto a la detección oportuna del VIH. Foto: AFP

Esto, dijo, con el fin de lograr la meta de erradicar la epidemia para el año 2020, de acuerdo con las metas planteadas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).

La organización señaló que el país todavía tiene mucho por hacer en cuanto a la detección oportuna y recordó que es obligación de los distintos sistemas de salud proporcionar medicamentos de forma gratuita a quien lo requiera.

En este sentido, señaló que la principal queja que recibe el organismo es por desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en los servicios de salud, la cual representó el 56,82 % de los expedientes en la materia en 2017.

Dijo que en México se debe trabajar con poblaciones clave como los hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores sexuales, mujeres transgénero, y usuarios de drogas inyectables, que es donde está concentrada la epidemia del VIH.

Esto, señaló, con el fin de disminuir nuevas infecciones, garantizar el acceso a los servicios de salud, el derecho a la educación, al empleo y "que vivir con VIH o sida no sea impedimento para acceder a ellos".

Señaló que es necesaria la erradicación del estigma y discriminación pues "no lograremos terminar con la epidemia si no colocamos los derechos humanos en el centro de la respuesta al sida, si no contribuimos a eliminar toda forma de homofobia, transfobia, misoginia, racismo, xenofobia y clasismo".

En el caso de los niños, jóvenes, adolescentes y población migrante, dijo, se deben garantizar sus derechos humanos a través de la igualdad de género y servicios de salud, además de un servicio educativo que incluya a la sexualidad como parte esencial.