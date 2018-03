"No debió morir de esa manera"; exigen justicia para Kenny

Ciudad de México.- A más de un mes del asesinato de la venezolana y scort Kenny Finol, que ocurrió en Ecatepec, Estado de México, el medio Imagen Noticias habló con la familia de la joven hasta Venuezuela.

Hace una semana, el medio informativo mexicano mostró la historia de Kenny. Ella había grabado un video antes de su asesinato en donde se le ve golpeada y hablaba de las amenazas que había recibido de su ex pareja.

La chica fue asesinada el pasado 25 de febrero. Foto de Facebook.

"Yo lo que quiero es que se haga justicia porque ella no debió morir de esa manera. Que se haga mucha justicia, que esto no quede impune, se los pido por el alma mía y por el alma de ella, que me ayuden, que el culpable tiene que pagar todo lo que hizo, porque ella no merecía esa muerte", dijo Mireya Finol, madre de la chica.

La familia de Kenny no se quedó de brazos cruzados y desde Venezuela exigieron justicia a las autoridades mexicanas y que encuentren al responsable del asesinato de su hija.

El cuerpo de Kenny. Foto de Twitter: @kenocho

El hecho conmocionó a nivel nacional. La joven venezolana fue encontrada en la colonia Jardines de Santa Clara en Ecatepec, Estado de México, con huellas de tortura y el rostro desfigurado por el ácido que le rociaron.

Semanas después del crimen, un video de Kenny salió a la luz. Aparece hablando y herida. "Casi me mata, me agarró a machetazos".

Según las palabras de su hermano y su madre, Kenny quería volver a Venezuela, luego de las agresiones que había recibido de su ex pareja, sin embargo, tenía el pasaporte vencido y esperaba la renovación.

"Nosotros teníamos comunicación con ella todos los días, pero ese muchacho la atosigaba, la acorralaba, incluso la llegó a agarrar otra vez y le cortó hasta el cabello, la dejó sin cabello, y es ahí donde ella se pone las extensiones", explicó Terlis Finol, hermano de Kenny.

Un día antes de su muerte, la señora Mireya habló con su hija y le confesó que había sido amenazada. Esa fue la última vez que conversaron.

Ahora exigen justicia para este crimen. Foto de Facebook.

La familia de Kenny espera que el cuerpo llegué en las próximas horas a Caracas, Venezuela y de ahí será trasladado a la ciudad de Maracaibo de donde son originarios.

“Yo como su hermano, le pido a las autoridades mexicanas, justicia, que se haga justicia porque lo que le sucedió a mi hermana, es algo muy horrible y no era la manera de que ella muriera de esa manera”, explicó Terlis Finol, hermano de Kenny.